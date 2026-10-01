Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki cumartesi günü yarı final müsabakaları kapsamında Cidde'de karşılaşacağı Katar Milli Takımı ile oynanacak ve büyük önem taşıyan karşılaşmaya yalnızca 48 saat kala, "Körfez 27" Arap Körfez Kupası'ndaki kusursuz çıkışını tehdit eden ani bir sakatlık kriziyle karşı karşıya.

Suudi "Al-Yaum" gazetesine göre, sakatlıkların son derece hassas bir zamanda Suudi Arabistan'ın saflarını vurmasının ardından, üç temel oyuncunun Körfez karşılaşmasına yetişebilme ihtimali üzerinde ciddi şüpheler bulunuyor.

Sakatlar listesinin başında, bacak kasında sakatlık yaşayan sağlam savunmacı Hassan Tambakti geliyor. Ona, diz bölgesinde sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Alaa Hajji eşlik ediyor; yine dizinde ağır bir berelenme yaşayan Zekeriya Hausawi de bu ikiliye katıldı. Böylece üçlünün Katar karşısında forma giyme durumu büyük bir şüphe altına girdi.

Bu sakatlıklar, Yunan teknik direktör Giorgos Donis yönetimindeki Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik heyeti için zorlu bir sınav teşkil ediyor. Donis, ikiye bölünmeyi kabul etmeyen bu karşılaşma öncesinde uygun alternatifleri bulma ve tüm oyuncularını mümkün olan en iyi şekilde hazırlama konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıya kaldı.

Üçlünün nihai durumunun, sağlık durumlarının seyri ve yoğun tedavi ve rehabilitasyon programına ne ölçüde yanıt verdikleri dikkate alınarak, maç kadrosuna dahil edilmeleri konusunda nihai karar verilmeden önce önümüzdeki birkaç saat içinde netleşmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, A Grubu'nu 9 puanla ve tam puanla lider tamamlamasının ardından yüksek bir moralle, Katar engelini aşmayı ve finale yükselme biletini kapmayı hedefliyor; bu yolculukta Cidde'de kendi taraftarları önünde Körfez şampiyonluğunu geri kazanmayı amaçlıyor.



