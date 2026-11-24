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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında salı günü sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Türk ekibi 13. sıraya yükseldi. Villa ise Galatasaray gibi beş maçta dokuz puanla yedinci sırada kaldı.

İlk yarıda iki takım da birbirine fazla fırsat tanımadı. Aston Villa adına Taylor Harwood-Bellis kafa vuruşuyla şansını denedi ancak İstanbul'da açılış golünü bulamadı.

Ian Maatsen, ikinci yarının başlamasından birkaç dakika sonra ceza sahasında yerde kaldı ancak penaltı kararı çıkmadı. Galatasaray, İngiliz ekibinin savunmasında açık aradı fakat ev sahibi ekip büyük fırsatlar yaratamadı.

Karşılaşma golsüz beraberliğe doğru gidiyordu. Ancak 77. dakikada her şey değişti. Deniz Gül, Aston Villa'nın kale sahasındaki karambolde Galatasaray adına golü attı. Kafayla gol atan yedek oyuncu, sevinci sırasında sakatlandı ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Ancak forvetin oyundan çıkması gerekmedi.

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Bu, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon daha önce Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup eden Avrupa Ligi şampiyonu için büyük bir darbeydi. Son bölümde Unai Emery'nin takımının zamanı tükeniyordu.

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Galatasaray maçı koparmak istedi ve Abdülkerim Bardakci ile buna yaklaştı. Ancak Villa kalecisi Zion Suzuki, sert şutta yaptığı güzel kurtarışla takımını ayakta tuttu.

Türk ekibi son dakikalarda direndi ve önemli bir 1-0 galibiyet aldı. Bu sonuç, gelecek pazartesi Beşiktaş'a karşı oynanacak önemli maç öncesinde de iyi bir prova oldu.

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Bu sonuç, cumartesi günü alt sıralardaki Sunderland ile 0-0 berabere kalan Villa için hayal kırıklığıydı. Villa, Premier Lig'de düşme adaylarından Ipswich Town karşısında gelecek cumartesi yeni bir fırsat bulacak.