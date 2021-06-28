Denilson 19 yıl sonra o sahneyi canlandırdı

2002 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda yer alan Denilson, Türkiye maçında yaşanan pozisyonu tekrarladı.

Türkiye A Milli Takımı, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olurken hem grup maçlarında hem de yarı finalde Brezilya ile eşleşmişti.

Kupayı müzesine götüren Sambacılar ile yarı finalde oynanan karşılaşmada, Denilson ile A Milli Takım oyuncuları arasındaki mücadelenin fotoğrafı turnuvanın unutulmaz anlarından biri olmuştu.

19 yıl sonra canlandırdı

O dönem büyük bir yıldız olan Denilson, bir pozisyonda Alpay Özalan, Bülent Korkmaz, Mustafa İzzet ve Tugay Kerimoğlu'nu peşine takmıştı.

Denilson bu kareyi yıllar sonra bir halı sahada canlandırarak sosyal medya hesaplarından bir notla paylaştı.

"19 yıl sonra peşimden koşanlar artık Türkler değil."

Depois de 19 anos não é mais turco que corre atrás de mim não! 😂😂😂😂😂



Só marcação cerrada tio…. quem marca melhor?



📸 Jon Riciardo/Casa Onze pic.twitter.com/Z13SeqOA1P — Denilson Show (@denilsonshow) June 26, 2021

Denilson'un kariyerinden satırbaşları

Futbol kariyerine Sao Paulo'da başlayan yıldız oyuncu Avrupa'ya ilk çıkışını 1998 yılında yaptı. 31.50 milyon euro karşılığında Real Betis'e transfer olan Sambacı, bir dönem Flamengo'ya kiralansa da 2005 yılına kadar İspanyol ekibinin formasını giydi.

Ardından sırasıyla Bordeaux, Al Nasr, FC Dallas, Palmeiras, Itumbiara, Hai Phong, Kavala formalarını giydi. Denilson 2010 yılında aktif futbol yaşantısını tamamladı.

Não dava pra perder essa chance! 😂😂😂😂😂 e ainda com a narração do @galvaobueno ! pic.twitter.com/1visfu3qDJ — Denilson Show (@denilsonshow) June 26, 2021

Brezilyalı efsane, 62 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyerken dokuz kez de gol sevinci yaşadı.