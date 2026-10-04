Dengeleri değiştirecek transfer: Real Madrid, transfer piyasasında dev bir adıma hazırlanıyor!

Kenan Yıldız, önümüzdeki yaz transfer döneminde genç Türk kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yeniden harekete geçmeye hazırlanan Real Madrid'le birlikte Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgi odağına geri döndü. Bu transfer, 2027 yazının en dikkat çekici transfer savaşlarından birine dönüşebilir.

İtalyan "Corriere dello Sport" gazetesine göre Real Madrid, Yıldız'ı yeniden öncelikleri arasına aldı ve önümüzdeki aylarda resmi bir teklif sunması mümkün.

Kraliyet kulübü, Xabi Alonso'nun oyuncuyu başlıca hedeflerinden biri haline getirmek istediği 2025 kışında futbolcunun durumunu sormuştu; ardından kulübün ilgisi yeniden canlandı.

Yıldız'ın geleceği, büyük ölçüde Türk oyuncuyu, özellikle sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmasının ardından projesinin en önemli temel taşlarından biri olarak gören Juventus'un sportif durumuna bağlı.

Ancak İtalyan takımının yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması hesapları değiştirebilir ve yönetimi, özellikle genç oyuncu Alajbegović'te uygun bir alternatife sahip olduğunu görmesi halinde, genç yıldızını 2027 yazında satma fikrini değerlendirmeye itebilir.

Juventus, yaklaşık bir yıl önce Yıldız'ın değerini en az 100 milyon euro olarak belirlediğinden, Real Madrid'in transferi bitirmek için büyük bir meblağ ödemesi gerekecek gibi görünüyor.

Kraliyet kulübü yönetimi, özellikle hücum seçeneklerini güçlendirme ve yoğun maç takvimiyle başa çıkabilecek bir takım kurma yönündeki sürekli çabası göz önüne alındığında, fiyat nedeniyle geri adım atmaya hazır görünmüyor.

Santiago Bernabéu'ya gelmesi halinde Yıldız, sol kanat mevkisinde Vinicius Junior ile doğrudan rekabete girebilir; bu mevki, Real Madrid'in önümüzdeki yıllarda hücum hattının anahtarlarından biri olarak gördüğü bir pozisyon.

Ancak Real Madrid, Yıldız yarışında yalnız olmayacak; zira Arsenal ve Bayern Münih de 21 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ediyor.

İngiliz kulübü sol kanadı güçlendirmenin yollarını ararken, Bayern ise Yıldız'ı kulübün akademisinde geçirdiği dönemden bu yana iyi tanıyor.