Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı öncesinde İngiltere’yi sarsan iki acı darbe

Teknik direktör Thomas Tuchel liderliğindeki İngiltere milli takımının teknik kadrosu, Reece James ve Garrel Kwansa ikilisinin yaralanma nedeniyle yarın Çarşamba günü ABD’nin Atlanta kentinde oynanacak Dünya Kupası son 32 turu maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımıyla yapılacak karşılaşmada forma giyemeyeceklerinin kesinleşmesi üzerine ağır bir darbe aldı.

Defans oyuncusu Kwanasa, geçen Cumartesi Panama'yı mağlup ettikleri grup aşamasının son maçında ayak bileğinde burkulma yaşamıştı; Chelsea'nin sağ bek oyuncusu James ise arka bacak kasında sakatlık yaşıyor. "Sky Sports"un haberine göre, "Üç Aslan"ın son antrenmanında sadece bu ikilinin yokluğu göze çarptı, bu da ikilinin yaklaşan maçın teknik planlarından çıkarıldığını doğruladı.

Bu eksiklikler, özellikle dünya şampiyonası başlamadan önce Tino Leframento’nun da sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından, teknik direktör Tuchel’in kadrosundaki sağ bek pozisyonundaki krizi daha da derinleştiriyor. Bu durum, o dönemde teknik direktörün onun yerine Chelsea’li savunma oyuncusu Trevoh Chalobah’ı kadroya çağırmasına neden olmuştu.

İngiltere milli takım kampından gelen haberlere göre, Tottenham Hotspur’un çok yönlü savunma oyuncusu Djed Spence’in, bu kritik eleme maçında sağ kanattaki boşluğu doldurmak üzere ilk 11’de yer alması büyük olasılık olarak görülüyor.