Dembélé'ye doğru bir adım: Hilal'in yıldızı ayrılığın eşiğinde

Suudi Arabistan ekibi Hilal, yaz transfer döneminde beklenen en güçlü transferlerden birinin, Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Ousmane Dembele ile anlaşmanın önünü açabilecek yeni bir karar almaya yaklaştı.

Daha önce basında çıkan haberler, Hilal ile Paris Saint-Germain yönetimi arasında Dembele'yi kadroya katma olasılığını yoklamak için sözlü temaslar bulunduğunu ortaya koymuştu; ancak müzakereler şu ana kadar resmi bir aşamaya ulaşmadı.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre, Hilal yönetimi, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin planlarının dışında kalmasının ardından Brezilyalı Malcom'u mevcut transfer döneminde satışa çıkarmaya karar verdi.

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Gazeteci, Suudi kulübünün, önümüzdeki sezon başlamadan önce takımı yeniden yapılandırma ve yeni isimlere yer açma kapsamında Malcom için yeni bir kulüp aramaya başladığını açıkladı.

Bu adım, Hilal'in sağ kanat mevkiinde bir yer boşaltmaya hazırlandığına işaret ediyor. Bu mevki, Ousmane Dembele'nin iyi oynadığı bir bölge ve bu durum "Zaim"in önümüzdeki dönemde transferi bitirmek için ciddi bir hamle yapabileceğine dair tahminleri güçlendiriyor.

Inzaghi, hıza ve birebir mücadelelerde fark yaratma yeteneğine sahip bir kanat oyuncusu arıyor. Bu özellikler, son yıllarda Paris Saint-Germain'in en önemli oyuncularından biri olan Dembele'de mevcut. Bu da Malcom'un ayrılığını, Fransız milli oyuncunun Roshn Ligi'ne gelmesi yolundaki ilk adım hâline getirebilir.