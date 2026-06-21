Dembélé sadece bir hizmetkâr... Fransız şarkıcı, "zalim" Mbappé'ye sert çıkıştı

Fransız rapçi Rove, Paris Saint-Germain’in yıldızı Ousmane Dembélé’nin rolünün göz ardı edilmesi nedeniyle Les Bleus’un yıldızı Kylian Mbappé’ye sert çıktı.

Fransa milli takımı, Dünya Kupası'na grup aşamasının ilk turunda Senegal'i 3-1 yenerek mükemmel bir başlangıç yaptı.

Roff, X sitesindeki hesabından, “Fransa Milli Takımı, Altın Top ödülünü kazanan ve Paris Saint-Germain ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Dembélé’ye sahip olduğu için şanslı” diye yazdı.

Ruff, “Buna rağmen, sanki o sadece Mbappé’nin hizmetinde çalışan bir uşakmış gibi küçümseyici bir tavırla muamele görüyor; oysa onu Mbappé’den daha aşağı kılan ya da ona karşı kıskançlık duymasına neden olacak hiçbir şey yok. Bu durum kesinlikle tahammül edilemez” diye ekledi.

"Osman Dembélé gerçek pozisyonunda oynasaydı, yüksek pres, defansif geri dönüşler ve boşluk yaratma becerisiyle Mbappé'yi unuttururdu, buna yemin ederim. Ancak sonuçta Deschamps'ın gözdesi tercih ediliyor" diye vurguladı.

“Dembélé’den, sadece sahada kalabildiği dakikalar için kendini şanslı sayması neredeyse isteniyor. Bu süre, ritmini bulması ve Mbappé’nin parlamasını sağlaması için yeterli, ancak maçın bitimine 15 dakika kala oyundan alınıyor,” diye ekledi.

Ruf, “Maçın sonunda ise kameraman bize Mbappé’nin yakın çekim görüntülerini gösterecek; o, sahte alçakgönüllülük rolünü abartılı bir şekilde canlandıran, kaptanlık pazubandını zorla ele geçiren, Kanté ile anlaşmazlığa giren ve Fransa milli takımındaki tüm spot ışıklarını haksız bir şekilde üzerine çeken kişi” dedi.

Rove sözlerini şöyle tamamladı: “Ousmane Dembélé iyi ve profesyonel bir oyuncu; Dünya Kupası’nda neyin söz konusu olduğunu biliyor. Takım için geri planda kalacak ve fedakarlık yapacak, ama bu haksızlık… Ancak bu gösteriş, şu anda galip olsak bile beni rahatsız ediyor; bu, tarihteki en son Altın Top ödülü kazanan oyuncuyu açıkça görmezden gelmektir.”