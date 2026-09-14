Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe, dün Pazar günü, vatandaşı ve Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Ousmane Dembele'nin açıklamaları karşısında şaşkına döndü.

Mbappe, kısa süre önce Ballon d'Or hakkında konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı: "Dembele her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü. Bense her zaman seçilmiş oyuncu olarak kabul edildim. Doğrudan ve genç yaşta zirveye ulaştım. O, sakatlıklar nedeniyle farklı bir kariyer geçirdi, ancak bunu telafi etmeyi çok iyi başardı."

Dembele ise Paris Saint-Germain'in Brest'i 1-0 yenmesinin ardından Mbappe'ye şu sözlerle karşılık verdi: "Ben her zaman böyleydim. Her zaman sınıfın arkasında oturur ve çok çalışırdım. Kariyerim boyunca tek bir kelime bile etmedim, sadece çalıştım."

Şunları ekledi: "Hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadım, çok çalıştım ve Paris'te muhteşem bir yılla bunun karşılığını aldım. Bu yıl (Ballon d'Or'daki durumu) göreceğiz, ben olayı baskı hissetmeden takip ediyorum. Göreceğiz."

Fransız "L'Equipe" gazetesine göre, Kylian Mbappe de dün Pazar günü Ousmane Dembele'nin açıklamaları karşısında şaşırdı, ancak alenen yanıt verme niyetinde değil; ayrıca ikili şu ana kadar birbirleriyle konuşmadı.

Fransız gazete, Ousmane Dembele'nin Kylian Mbappe'nin yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğu ilk kezin bu olmadığına dikkat çekti.

Gazete, Dembele'nin son yıllarda birçok kez Mbappe'nin yaptığı bazı alenen açıklamalardan zaten rahatsız olduğunu belirtti.

"L'Equipe", Mbappe'yi herkesten daha iyi tanıyan ancak saf olmayan Dembele'nin, Kylian'ın açıklamaları karşısında her zaman alenen sessiz kalmayı tercih ettiğini aktardı.



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