Bu haftanın başında Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmak isteyen diğer adaylara kıyasla sahip olabileceği "avantaj" konusunda sık sık gündeme gelen bir tartışmayı yeniden açtı.

İtalyan teknik adam, Etihad Stadyumu'nda Luis Enrique'nin takımına 4-2 hak edilmiş bir yenilgi aldıktan sonra, İspanyol teknik direktörün her Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde en iyi oyuncularını dinlendirebildiğini ima etti.

Bu sözlerin arkasında net bir amaç vardı; eski Chelsea teknik direktörü, Fransa Ligi'nin seviyesinin Premier Lig'in seviyesinden çok daha düşük olduğunu ve bunun da Paris Saint-Germain'e büyük bir avantaj sağladığını açıkça ortaya koydu. Paris ekibi, Fransız futbolundaki hakimiyetinden vazgeçmeden son iki Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanmayı başardı.

Sport gazetesi şu bilgileri aktardı: "Bu sezonun başlangıcıyla birlikte Ousmane Dembele, İspanyol teknik direktörün uyguladığı rotasyon politikasının en belirgin örneğiydi; kulüp, çok fazla süre almasından kaynaklanacak yorgunluğu önlemek için ona günlerce dinlenme imkanı tanıdı."

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Peki Enrique, Dembele'nin oyun sürelerini yönetme ve ona gerekli dinlenmeyi verme konusunda ne kadar başarılı oldu? "Sport", Barcelona ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde bunu analiz ediyor.

Ballon d'Or kazanan son Fransız oyuncu, Manchester ve Strasbourg maçlarında yeniden fileleri havalandırdı, ayrıca iki maçta da birer asist yaptı. Böylece bu sezonki bilançosu 9 maçta 4 gol ve 6 asiste yükseldi.

Ancak rakamlarında dikkat çeken nokta, bunların büyük bölümünün Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçta gerçekleşmesi; bu müsabakalarda üç gol atıp üç asist yaptı.

Dembele, Fransa Ligi'nde ikincil bir rol üstleniyor

Oranlar açısından Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha fazla süre aldı; iki maça yayılan 140 dakika sahada kaldı, yani maç başına 70 dakika ortalaması tuttu. Fransa Ligi'nde ise 5 maçta 238 dakika oynadı, bu da maç başına 47,6 dakikaya denk geliyor.

Oyuncu, sakatlık nedeniyle lig maçlarının yalnızca birinde forma giyemedi; o da ikinci haftada Lille ile 2-2 berabere kalınan müsabakaydı. Oynamadığı diğer dakikalar ise Luis Enrique'nin kararlarının sonucuydu. Teknik direktör, Fransa Milli Takımı ile geçirdiği ve 3 maça yayılan 172 dakika oynadığı, yani maç başına 57,3 dakika ortalaması tuttuğu milli ara sonrasında dinlenmesi için onu Le Mans karşılaşmasında kadroya bile almadı.

Luis Enrique'nin sezon başında, özellikle Fransa Ligi'nde, Dembele'nin oyun sürelerini yönetmek için planlı bir politika izlediği açıkça görülüyor.

Fransız yıldızın yerel ligdeki oyun sürelerinin dağılımı da bunu net biçimde ortaya koyuyor: Rennes karşısında 45 dakika, Monaco karşısında 22 dakika, Brest karşısında 65 dakika, Marsilya karşısında 78 dakika ve Strasbourg karşısında 27 dakika sahada kaldı.

Böylece Dembele'nin toplam süresi, mümkün olan 630 dakikanın 238'i oldu; yani "Transfermarkt" sitesinin verilerine göre toplam oyun süresinin yalnızca %37,8'i.

İşte bu yüzden Maresca bu duruma eleştiri getirerek sesini yükseltti. Karşıt bir örnek bulmak için uzağa gitmek gerekmiyor; kendi takımının en parlak yıldızı Erling Haaland, Premier Lig'de neredeyse tüm dakikalarda forma giydi ve mümkün olan 630 dakikanın 620'sinde sahada kalarak %98,4 oranına ulaştı.

Ruben Dias ve Marc Guehi ise her biri 630 dakika ile mümkün olan tüm dakikalarda görev yaptı; aynı durum kaleci Donnarumma için de geçerli.

Paris Saint-Germain'de ise bu durum yalnızca Fransa Ligi'nde şu ana kadar tüm dakikaları oynayan kaleci Matvey Safonov için geçerli.

Mümkün olan 630 dakikanın 503'ünde, yani dakikaların %79,8'inde forma giyen Warren Zaire-Emery ise yerel ligde takımın saha oyuncuları arasında en fazla süre alan futbolcu. Onu 496 dakika ile, yani %78,7 oranıyla Vitinha, ardından 451 dakika ve %71,6 oranıyla Joao Neves izliyor.

Bunun ardından takımın bazı yıldızlarının aldığı dinlenme miktarı belirgin biçimde artıyor. Bunlar arasında %59,8 oranıyla 377 dakika oynayan Khvicha Kvaratskhelia, %56,3 oranıyla 355 dakika sahada kalan Desire Doue, %51,7 oranıyla 326 dakika forma giyen Fabian Ruiz ve yalnızca 217 dakika, yani %34,4 oranında süre alan Nuno Mendes yer alıyor.

Şimdi ise Strasbourg karşısında aldığı galibiyetin ve lig yarışında Monaco üzerindeki baskıyı sürdürmesinin ardından Paris Saint-Germain, odağını Barcelona'ya çevirdi.

Manchester City'de olduğu gibi Katalan ekibi de, Paris temsilcisinin en parlak yıldızlarının dinlenmiş olmasının karşılaşmada belirleyici bir faktöre dönüşebileceğinin farkında.

Hansi Flick'in takımı maça mükemmel bir form grafiğiyle geliyor; ancak buna karşın oyuncularının fiziksel hazırlık düzeyinde daha fazla yorgunluk sorunu yaşıyor.

Yalnızca La Liga'da bile Lamine Yamal ve Raphinha'nın oyun süreleri, Dembele'nin Paris Saint-Germain'deki süreleriyle net bir tezat oluşturuyor. Brezilyalı oyuncunun, ülkesinin milli takımıyla geçirdiği milli aradan döndükten sonra iki maçta forma giyemediği hesaba katıldığında bile bu durum geçerliliğini koruyor.

Lamine Yamal, 9 haftada 741 dakika sahada kaldı; bu da mümkün olan toplam 810 dakikanın %91,5'ine denk geliyor. Raphinha ise 8 maçta 575 dakika oynadı; bu da o maçlarda oynayabileceği toplam 720 dakikanın %79,9'u anlamına geliyor.

Ancak karşılaştırma yalnızca Barcelona'nın iki yıldızıyla sınırlı değil. La Liga'da, %83,3 oranıyla 675 dakika oynayan kaleci Joan Garcia hariç tutulduğunda, Pedri ve Espart'ın her biri 620 dakika, yani mümkün olan toplam dakikaların yaklaşık %76,5'i kadar forma giydi.

Eric Garcia 603 dakika ile %74,4 oranına ulaştı, Gerard Martin'in oyun süresi %70,5 oranıyla 571 dakika oldu, Fermin Lopez ise %66,4 oranıyla 538 dakika sahada kaldı. Rodri 517 dakika ile %63,8 oranında görev yaptı, Pau Cubarsi ise %63,2 oranıyla 512 dakika forma giydi.

Rakamlar, oyuncuların fiziksel yükünün yönetilme biçimi konusunda tamamen farklı iki tablo çiziyor. Paris Saint-Germain, Dembele'yi yerel ligde dinlendirebilirken, Barcelona La Liga'daki ritmini korumak için asli oyuncularına çok daha uzun süreler boyunca bel bağlamak zorunda kaldı. Peki bu fark, Parc des Princes'te belirleyici bir faktöre dönüşecek mi?