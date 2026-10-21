Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Ousmane Dembele, Gürcü takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia'ya, dün salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında oynanan maçta geçirdiği ciddi sakatlığın ardından destek verdi.

Saint-Germain bugün çarşamba günü resmi bir açıklama yayınlayarak, Kvaratskhelia'ya yapılan tıbbi tetkiklerin sağ dizinde ön çapraz bağ kopması bulunduğunu kanıtladığını belirtti.

Fransız kulübü resmi sitesi aracılığıyla, Kvaratskhelia'nın önümüzdeki günlerde cerrahi bir operasyon geçireceğini duyurdu. Sakatlık, Paris Saint-Germain'in 4-2 kazandığı maçta meydana gelmişti.

Dembele, resmi "Instagram" hesabından bir mesaj paylaşarak Kvaratskhelia'ya duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve şunları yazdı: "Güçlü kal Kvara."

Kvaratskhelia uzun bir iyileşme sürecine hazırlanıyor. Bu sakatlık, en önemli hücumcularından birini kaybeden Paris Saint-Germain için olduğu kadar, daha güçlü bir şekilde geri dönmeye kararlı olan 25 yaşındaki oyuncu için de ağır bir darbe niteliğinde.







