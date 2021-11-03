Dembele’den Barcelona’ya sadakat indirimi

Bu sezon ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev karşısında çıkan Ousmane Dembele, Premier Lig’den gelen cazip tekliflere rağmen Barcelona’da kalmayı seçti.

Mundo Deportivo’da yer alan habere göre; Katalan kulübü ile Dembele’nin menajeri arasındaki görüşmelerde önemli aşama kaydedilirken, Fransız oyuncunun kısa süre içinde 3+1 yıllık yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Premier Lig'e 'hayır' dedi

24 yaşındaki kanat oyuncusuna Manchester United ve Chelsea’nin de aralarında bulunduğu birçok kulüpten teklif geldiği belirtildi.

Dembele’nin İngiliz takımlarının önerdiği yüksek maaşı geri çevirmesinde Barcelona’ya karşı hissettiği minnet duygusunun büyük rolü var.

2017’de Dortmund’dan Barcelona’ya transfer olan Dembele, aradan geçen dört yılda sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramadı.

Üç ciddi sakatlık geçiren ve toplamda bir yılı aşkın süre sahalardan uzak kalan Dembele, yazın Fransa milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon başından bu yana forma giyemiyordu.

Garanti ücret yerine bonus

Sakatlık dönemlerinde Barcelona’nın desteği hiçbir zaman kesmemesi, Dembele’nin kendini kulübe karşı borçlu hissetmesine neden oldu.

Barcelona’da mutlu olan ve sahadaki performansıyla kendini yeniden kanıtlamak isteyen Dembele, garanti ücretinde indirime gitmeyi kabul etti. Dembele bunun yerine, yeni kontratında performans bazlı bonusların arttırılmasını talep ediyor.