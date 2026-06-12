Fransa ve Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembélé, 2026 Dünya Kupası'nda Les Bleus'un şansını değerlendirdi.

İspanyol "Marca" gazetesinde yer alan açıklamalarda Dembélé, "Birçok favori takım var, biliyorsunuz ki bu futbolda artık bir şey ifade etmiyor. Bu turnuvada favori olan birçok takım var. Ayrıca, Fransız milli takımının son iki turnuvada iki kez finale kaldığını biliyoruz. Bu yüzden bizden çok şey beklenecek bir takım olacağız, ancak yine de hedefimize odaklanmaya devam ediyoruz. Son 16 veya çeyrek finale kalmayı düşünmeden önce, öncelikle grup maçlarını iyi bir şekilde geçmeliyiz."

Ve ekledi: "İspanya karşısında birçok sorun yaşadık. Takım olarak olağanüstü bir performans sergileyen ve çok iyi oyunculara sahip bir milli takım. Her neyse, bu takımı iyi tanıyoruz ve Dünya Kupası'nda zorlu bir rakip olacak. Bu turnuvanın favorileri arasında yer alacaklar."

"Fransa'nın oyun stili İspanya'dan farklı... Yıllardır bu tarzda oynuyorlar ve çok kaliteli oyunculara sahipler. Biz de çok iyi bir takımız ve topu çok fazla oynuyoruz. Üstelik tüm oyuncularımız büyük kulüplerde ve büyük turnuvalarda forma giyiyor. Bence bu iki farklı stil. İspanya'da top hakimiyeti doğuştan gelen bir şey. Ama bence çok eğlenceli olacak. Bu Dünya Kupası'nda ne Fransa ne de İspanya için kolay olmayacak."

Dembélé'ye "Katar'daki finaldeki yenilginin gölgesi hâlâ devam ediyor mu?" diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: "Hayır... Tabii ki hayal kırıklığı yaşamıştık, ama üzerinden dört yıl geçti. Fransa milli takımında pek çok şey değişti. Arjantin milli takımında da biraz değiştiğini düşünüyorum. Bu elbette tamamen hesaba kattığımız bir şey, ama bu Dünya Kupası'nda daha iyi bir performans sergilememiz için bizi motive ediyor."

Fransız yıldız, "Messi'yi iyi tanıyorsun, onun Dünya Kupası'nı tekrar kazanabileceğini düşünüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesinlikle, o tüm mümkün olan şampiyonlukları kazanabilir. Bunu Barcelona'da zaten gördüm."

Ve ekledi: "Ama artık dört yaş daha büyük... Bu hiçbir şeyi değiştirmez... O gördüğüm en iyi oyuncu, futbol tarihinin en iyisi. Hâlâ çok tehlikeli. 38 yaşında bile onu durdurmak zor. Bu yaşta olabilir, ama o niteliklere her zaman sahip olacak. Ona karşı dikkatli olmalıyız çünkü tekrar kazanabilir."

Ve şöyle devam etti: "İspanya, Mbappé'ye karşı çok haksız davrandı. Ona yönelik eleştirilerde biraz abartıyorlar çünkü o harika bir oyuncu... ve saha dışında da olağanüstü bir insan, çünkü onu uzun zamandır tanıyorum."

Son olarak şunları söyledi: "Bazen sırf Kylian Mbappé olduğu için eleştirilerde abartıyorlar. Ona bu kadar sert davranmamalıyız. Ayakkabısını bağlasa da bağlamasa da, çoraplarını çekse de çekmese de... Bu abartılı bir durum. Çünkü o da bir insan ve olağanüstü kalitede bir oyuncu. Her neyse, burada Fransız milli takımında bizimle mükemmel bir uyum içinde. O bir lider, takımımızın kaptanı ve çok önemli bir oyuncu."