Demba Ba'dan NASA'ya taş
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Futbolu kadar saha dışında da esprili yapısıyla dikkat çeken Demba Ba, twitter'daki bir habere verdiği cevapla gülümsetti. Senegalli futbolcu, ABD'nin uzay araştırmalarıyla dalga geçti.
CNEWS'in "ABD 2024'te tekrar Ay'a insan yollamak istiyor" haberini alıntılayan Demba Ba, NASA'nın 1969'da Ay'a insan yollamadığını ima ederek, "Hemen şimdi yollasınlar. Ay'da atmosfer yok, rüzgar da yok. Bayrak nasıl dalgalanıyor? Hoollywood stüdyosunda çekilmiş bir fotoğraf." tweetini attı.
Qu’ils commencent par en envoyer un déjà. Pas d’atmosphère sur la lune donc pas de vent. Pourquoi le drapeau flotte alors 🤷🏿♂️🤦🏿♂️😂🤣. C’est une photo prise dans les studios de #Hollywood #lol https://t.co/lhIrfDOql0— Demba Ba (@dembabafoot) 27 Mart 2019