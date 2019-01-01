Demba Ba'dan NASA'ya taş

Başakşehirli Demba Ba, uzaya tekrar gidileceği haberiyle twitter'da dalga geçti.

Futbolu kadar saha dışında da esprili yapısıyla dikkat çeken Demba Ba, twitter'daki bir habere verdiği cevapla gülümsetti. Senegalli futbolcu, 'nin uzay araştırmalarıyla dalga geçti.

CNEWS'in "ABD 2024'te tekrar Ay'a insan yollamak istiyor" haberini alıntılayan Demba Ba, NASA'nın 1969'da Ay'a insan yollamadığını ima ederek, "Hemen şimdi yollasınlar. Ay'da atmosfer yok, rüzgar da yok. Bayrak nasıl dalgalanıyor? Hoollywood stüdyosunda çekilmiş bir fotoğraf." tweetini attı.