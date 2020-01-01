Şampiyonlar Ligi

Demba Ba: İlk golde atabileceğimi hissettim

Goal Türkiye
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Demba Ba Basaksehir Manchester United 11/04/20
AA
Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, Manchester United galibiyetinin ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-1 yenen ve hem gruptaki hem de tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan Başakşehir'de, maçın yıldızlarından biri ise ilk golü atan Demba Ba'ydı.

Senegalli golcü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ba açıklamasında, "Allah'a şükürler olsun. Bunları yapabiliyor olmam Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim. Tek başımaydım, atacağımı biliyordum. İkinci golde  Visca'nın geldiğini gördüm ve bıraktım. Gol oldu" dedi.

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