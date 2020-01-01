Demba Ba: İlk golde atabileceğimi hissettim
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Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-1 yenen ve hem gruptaki hem de tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan Başakşehir'de, maçın yıldızlarından biri ise ilk golü atan Demba Ba'ydı.
Senegalli golcü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ba açıklamasında, "Allah'a şükürler olsun. Bunları yapabiliyor olmam Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim. Tek başımaydım, atacağımı biliyordum. İkinci golde Visca'nın geldiğini gördüm ve bıraktım. Gol oldu" dedi.