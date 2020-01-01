Demba Ba: İlk golde atabileceğimi hissettim

Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, Manchester United galibiyetinin ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında ağırladığı 'ı 2-1 yenen ve hem gruptaki hem de tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan 'de, maçın yıldızlarından biri ise ilk golü atan Demba Ba'ydı.

Senegalli golcü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ba açıklamasında, "Allah'a şükürler olsun. Bunları yapabiliyor olmam Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim. Tek başımaydım, atacağımı biliyordum. İkinci golde Visca'nın geldiğini gördüm ve bıraktım. Gol oldu" dedi.