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Demba Ba, Galatasaray'da iddiası!

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Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet transferlerinde bir bir sona yaklaşıyor.

Alan Carvalho ve Yevhen Seleznyov'la imza aşamasına geldiği iddia edilen Galatasaray'a bir forvet transferi haberi daha geldi.

Sabah'ın haberine göre; ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce Beşiktaş ve Göztepe'de forma giyen Demba Ba'yı sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bir bedel ödemeden kiralayacak.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon euro ödeyecek. Kiralama ücreti vermeyeceği için FFP'ye takılmayacak olan Galatasaray, Demba Ba'yı İstanbul'da rutin sağlık kontrolünden geçirdikten sonra bu transferi resmiyete dökecek. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile kesin anlaşma sağladığı, işin sadece karşılıklı imzaya kaldığı öğrenildi.

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Demba Ba, Shanghai Shenhua formasıyla bu sezon 17 maça çıktı, 5 gol attı, 2 asist yaptı.

 

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