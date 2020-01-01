Demba Ba, Fenerbahçe’ye karşı yok
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Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk etti.
27 dakikada attığı golle takımını maçta 2-0 öne geçiren Demba Ba, 60. dakikada sarı kart görüp cezalı duruma düştü.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Bulut, Demba Ba’yı 67. dakikada oyundan aldı ve yerine Mehmet Topal’ı sahaya sürdü.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Başakşehir, ligin 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.