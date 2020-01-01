Demba Ba: Beşiktaş'ı sevdiğimi herkes bilir

Beşiktaş'a attığı golle Başakşehir'e 3 puanı getiren Demba Ba maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol sevinci hakkında konuşan Demba Ba, "Beşiktaş benim eski takımım. Herkes benim Beşiktaş’ı ne kadar sevdiğimi ve saygı duyduğumu bilir. Gole sevinmemem bir saygı göstergesiydi" diye konuştu.

İyi oynamadıklarının altını çizen Senegalli golcü, "Bizim adımıza maçın tek pozitif şeyi golü atıp maçı kazanmamıştı. Bugün güzel futbol oynadığımıza inanmıyorum. Daha yapmamız gereken çok şey var" dedi.

Yıldız oyuncu 'Demba Ba geri döndü diyebilir miyiz?' şeklindeki soruya ise "Demba Ba hiçbir yere gitmedi. Sadece doğru zaman gelmesi için bekliyordum ve çalışıyordum. Dualarımda da hep bu vardı. Şans bulduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.