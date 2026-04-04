"Delivery" siparişleri onu ifşa etti... Fransız adaleti Samir Nasri'nin peşinde

Fransa'da gözler, kendisini milyonlarca avroya mal olabilecek karmaşık bir vergi davasının merkezinde bulan eski milli futbolcu Samir Nasri'ye çevrilmiş durumda. Fransız yetkililer ise vergi sistemini aldatmaya çalışanlara karşı "adaletin şaka yapmadığını" vurguluyor.

Fransız "Les Echos" gazetesinin ortaya çıkardığına göre, vergi dairesi, resmi olarak Dubai'de ikamet eden 38 yaşındaki Nasri'nin aslında Paris'te kalıcı olarak yaşadığından şüpheleniyor ve bu da onu Fransız vergilerine tabi kılıyor.

Yetkililer, Nasri'nin mevcut durumunun yurtdışında yaşayanlar için geçerli vergi ikamet şartlarına uymaması nedeniyle, ödemesi gereken tutarın 5 milyon avroyu aşabileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca okuyun: Dünya Kupası hayali suya mı düşüyor? Neymar kariyerinin en uzun süreli cezasını bekliyor



Gazeteye göre, soruşturmalar eski futbolcunun yaşam tarzıyla ilgili birçok ipucuna dayanıyordu. Bunların en önemlisi, şüpheleri uyandıran beklenmedik bir faaliyet: Paris'teki evine yemek siparişi vermek.

Veriler, Nasri'nin bir yıl içinde "Deliveroo" uygulaması üzerinden en az 212 sipariş verdiğini gösterdi; bu rakam, yetkililer tarafından onun iddia ettiği gibi Dubai'de değil, Fransa'nın başkentinde fiilen ikamet ettiğinin kanıtı olarak değerlendirildi.

Şu anda "Canal+" kanalında spor danışmanı olarak çalışan Nasri, bu suçlamaları şiddetle reddetti ve yurtdışında ikamet etmesinin yasal olduğunu kanıtlamak için Fransız yargısı önünde kendini savunacağını vurguladı.

Mali ve cezai nitelikleri bir araya getiren dava, Fransız spor ve medya çevrelerinde büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle Nasri, 2021'de futbolu tamamen bırakmadan önce Marsilya, Arsenal ve Manchester City kulüplerinde geçirdiği zengin kariyerin ardından, neslinin en önde gelen oyuncularından biri olarak görülüyor.

Suçlamalar kanıtlanırsa Nasri, gecikmiş vergileri ödemekle yükümlü kılınmasının yanı sıra büyük para cezalarıyla da karşı karşıya kalabilir. Bu da davayı, son yıllarda bir Fransız spor yıldızını ilgilendiren en hassas davalardan biri haline getiriyor.

Ayrıca okuyun: Perde arkasında gerginlik... Sızıntılar, Barcelona soyunma odasındaki bölünmeyi ortaya çıkarıyor

