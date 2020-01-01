Dele Alli'ye bir maç ceza
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Tottenham'ın yıldız oyuncusu Dele Alli, Manchester United maçında forma giyemeyecek.
İngiliz orta saha oyuncusu, şubat ayında salgın esnasında bir Asyalı adamla dalga geçen videosu nedeniyle kamuoyundan özür dilemek zorunda kalmıştı.
İngiltere Futbol Federasyonu, Alli'nin bu davranışını affetmedi ve 24 yaşındaki futbolcuya 1 maç men cezası verdi.
Dele Alli, ayrıca, 50 bin pound para cezası ödeyecek ve bu konuda bir kurs almak zorunda olacak.
Alli, Tottenham'ın 19 Haziran'da Manchester United'la yapacağı maçta formasından uzak kalacak.