Dele Alli'ye bir maç ceza

İngiliz futbolcunun şubat ayında çektiği video başına dert oldu.

'ın yıldız oyuncusu Dele Alli, maçında forma giyemeyecek.

İngiliz orta saha oyuncusu, şubat ayında salgın esnasında bir Asyalı adamla dalga geçen videosu nedeniyle kamuoyundan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Haberin devamı aşağıda

İngiltere Futbol Federasyonu, Alli'nin bu davranışını affetmedi ve 24 yaşındaki futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

Daha fazla takım

Dele Alli, ayrıca, 50 bin pound para cezası ödeyecek ve bu konuda bir kurs almak zorunda olacak.

Alli, Tottenham'ın 19 Haziran'da Manchester United'la yapacağı maçta formasından uzak kalacak.