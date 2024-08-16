Dele Alli'ye 'hakaret' gibi teklif! 'Yok artık' dedirtti...

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye çok şaşırtan bir şart koştu.

İngiltere Premier Lig kulübü Everton'da Dele Alli belirsizliği yaşanıyor. İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre Everton, kulüple sözleşmesi biten ve iyileşme sürecini tamamlayan Dele Alli'ye yeni bir sözleşme teklif edip etmeyeceğine karar vermeden önce Beşiktaş'ın eski yıldızının, Premier Lig'e dönüş için hazır olup olmadığını basına kapalı birkaç maçla test etmeyi planlıyor.

Uzun süredir oynayamıyor

Dele Alli, Everton'la olan sözleşmesi geçen sezon sonunda sona erdiği için serbest oyuncu konumunda ancak kasık sakatlığı nedeniyle geçirdiği ameliyattan sonra iyileşme sürecinde takımla antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.

28 yaşındaki oyuncu Everton formasıyla geçirdiği iki buçuk sezonda sadece bir maça çıktı ve Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadığı dönemde kalçasından sakatlanmasının ardından 18 aydır hiçbir müsabakada forma giymedi.

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Sean Dyche açıkladı

Dele şu anda lisanssız bir oyuncu olduğu için Everton'ın 21 yaş altı takımı da dahil olmak üzere müsabakalarda oynayamıyor ancak Everton Menajeri Sean Dyche, ofansif orta saha oyuncusunun maç kondisyonunu kanıtlaması için bir 'maç programı' uygulayacağını doğruladı.

Dele Alli'nin, Everton ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayabilmesi için bu maç programında başarılı olması gerekecek.