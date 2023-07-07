Dele Alli, Süper Lig'deki kabus gibi sezonun ardından Premier Lig'e döndü

NE OLDU? Beşiktaş'ta beklenen performansı veremeyen Dele Alli, sakatlıklarla boğuştuğu ve yalnızca 15 maça çıkabildiği bir sezonu geride bıraktı.

BÜYÜK RESİM: Tottenham'ın eski yıldızı, önümüzdeki sezon Premier Lig'de yeterli süre alabilmek için çalışmalara başladı. Everton menajeri Sean Dyche takıma geri dönebileceğini söyledi: "Tüm görüşleri biliyorum ama benim de bazı fikirlerim var. Her şeyden önce formuna geri dönmesi gerekiyor."