Dele Alli soyuldu, darp edildi

İki bıçaklı hırsız Dele Alli'nin evine girerek İngiliz futbolcuyu darp etti.

'ın başarılı orta saha oyuncusu Dele Alli çarşamba günü evine giren iki bıçaklı soyguncu tarafından darp edildi.

İlk olarak İngiliz basınında yer alan ve sonrasında polisin doğruladığı olaya göre sevgilisi Ruby Mae ve kardeşi Harry Hickford ile birlikte karantinada olan Dele Alli, evine giren eli bıçaklı iki soyguncuyla arbede yaşadı.

Polisten yapılan açıklamada "13 Mayıs Çarşamba günü 00:35 sularında Barnet'teki bir evden gelen çağrıya yanıt verdik. İki adet erkek şahıs eve girerek içerisinde mücevherler ve saatlerin yer aldığı bazı değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştılar. Evde ikamet eden 20'li yaşlardaki bir erkek, saldırıya uğradı ve hafif yaralar aldı. Bu yaralar bir hastane tedavisini gerektirmedi. Henüz bir tutuklama gerçekleştirilmedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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Daha fazla takım

Güvenlik kamerası kayıtlarını polise teslim eden ve şahıslardan şikayetçi olan Alli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sevenlerine teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Mesajlarınız için teşekkürler. Korkunç bir deneyimdi ama şu an hepimiz iyiyiz. Desteklerinize müteşekkirim."

Alli'nin takım arkadaşı Jan Vertonghen, mart ayında benzer bir deneyim yaşamış, Belçikalı futbolcu ve ailesi Kuzey Londra'daki evlerinde silahlı dört kişi tarafından soyulmuştu.