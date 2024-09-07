Dele Alli'nin yeni takımı hayrete düşürdü

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

La Liga ekiplerinden Real Betis, bonservisi elinde bulunan Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'yi gündemine aldı.

El Nacional'in haberine göre; Real Betis, Isco'nun sakatlığının ardından serbest statüde bulunan oyuncuları araştırmaya başladı.

Pellegrini onay verdi

Haberde, Betis cephesinde Dele Alli'nin öne çıktığı ve teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de bu transfere onay verdiği kaydedildi.

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Real Betis'in 28 yaşındaki Dele Alli'ye 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve oyuncudan haber beklediği ifade edildi.

Bağımlılıkla mücadele edip galip gelmişti

Eski İngiliz millî oyuncu, ağustos 2023'te The Overlap programında Gary Neville ile duygusal bir röportaj gerçekleştirmiş ve burada uyku haplarına olan bağımlılığı nedeniyle yaz boyunca altı hafta rehabilitasyonda kaldığını açıklamıştı.

Dele Alli ayrıca travmatik çocukluğundan , zihinsel sağlığından ve bir gün üst seviye futbola geri döneceğine dair verdiği sözden de bahsetti.