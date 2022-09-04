Dele Alli'nin ilk golünü attığı gecede kazanan Beşiktaş

İngiliz yıldız, Süper Lig kariyerinde çektiği ilk şutta golünü buldu.

NE OLDU? Ankaragücü, Ömer Erdoğan ile çıktığı ilk maçta Beşiktaş karşısında 26. dakikada Beridze ile öne geçti. Çok geçmeden siyah beyazlı ekip, golcüsü Muleka ile skoru dengeye getirdi. 1-1'den 5 dakika sonra sahneye son dönemin ses getiren transferi Dele Alli çıktı. Bir duran top organizasyonunda Weghorst'un indirdiği topta Dele Alli, kale dibinde düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. İkinci yarının hemen başında Ankara ekibi bir kez daha Beridze-Tolga Ciğerci iş birliği ile golü buldu. 74. dakikada Eren Derdiyok'un ceza sahasında elle oynaması sonucu Beşiktaş, penaltı kazandı ve N'koudou skoru 2-3'e getirdi. Weghorst ve Valerien Ismael'in penaltı tartışması ise gözlerde kaçmadı.

BÜYÜK RESİM: Ankaragücü bu sonuçla bir kez daha sahadan 3 puan alamadan ayrıldı. Ömer Erdoğan ile çıkış yapmayı bekliyorlar. Beşiktaş ise yenilmezliğini sürdürürken Dele Alli'nin gol bulması taraftları heyecanlandırdı.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan yapan oyuncu konumunda olan Hollandalı Weghorst, dört asistini de farklı oyuncuya yaptı.

Dele Alli

Muleka

N'koudou

Ghezzal

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