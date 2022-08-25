Dele Alli, Beşiktaş'ta kaç numaralı formayı giyecek?

Siyah-beyazlıların Everton'dan kiralık olarak kadroya katacağı İngiliz oyuncunun forma numarası ne olacak?

Beşiktaş ile tüm şartlarda anlaşma sağlayan Dele Alli, Süper Lig ekibine imza atmak için dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi ve kariyerinde yeni bir meydan okumayı başlattı.

26 yaşındaki on numara, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlılar ile masaya oturarak sözleşme imzalayacak.

Peki Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli kaç numaralı formayı giyecek? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Dele Alli forma numarası kaç olacak?

Dele Alli'nin Beşiktaş'ta kaç numaralı formayı giyeceği şu an resmi olarak belli değil.

26 yaşındaki oyuncu, Everton'da 2021/22 sezonunda 36 numaralı formayı giymesinin ardından bu sezon 20 numaralı formasına dönüş yaptı. Dele Alli, Tottenham'daki en parlak dönemlerinde 20 numaralı formayı terletiyordu.

Ancak Beşiktaş'ta 20 numarayı şu anda Necip Uysal giyiyor. Siyah-beyazlıların kaptanı, 2012/13 sezonundan bu yana 20 numarayı taşıyor.

Dele Alli, League One yıllarında 36, 14, 21 gibi numaraları da giydi. Beşiktaş'ta 36 numara şu anda sahipsiz ancak 14 numara Emrecan Uzunhan'a, 21 numara ise Emirhan Delibaş'a ait.