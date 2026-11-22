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Berlin Landesliga'sında Delay Sports ile Hilalspor arasındaki maç yarıda kaldı.

Bunun nedeni, Delay Sports'a 60. dakikada penaltı verilmesinin ardından yan hakeme doğru bir şişe atılması gibi görünüyor. O sırada Twitch yayıncısı Elias Nerlich'in kulübü 2-1 öndeydi.

Delay Sports, kulübün Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Penaltı düdüğünün ardından yan hakeme doğru bir şişe atıldı. Bunun üzerine maç yarıda kaldı" ifadelerini kullandı. Olaydan kimin sorumlu olduğu ve şişenin yardımcı hakeme isabet edip etmediği açıklamada belirtilmedi.

Maçın sonucunun nasıl tescil edileceği de henüz belirsiz. Delay Sports, "Maçın nasıl tescil edileceğine artık spor mahkemesi karar verecek" açıklamasını yaptı. Berlin kulübü, geçmişte yaşanan benzer bir olayın ardından bir maçı yeniden oynamak zorunda kalmıştı.

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Eylül 2024'te, eski millî futbolcu Max Kruse'nin de yer aldığı BSV Al-Dersimspor II karşısındaki Kreisliga maçı olaylı geçmişti. Delay Sports, uzatma dakikalarında 3-2'lik üstünlüğü sağlayan golü atmıştı. Ardından sahada arbede yaşanmış, seyirciler sahaya girmişti. Polisin müdahale etmesi gerekmiş, hakem de maçı yarıda bırakmıştı.

Elias Nerlich'ten açıklama: "Burada yine yaşananlar Oscar'lık"

Kurucu ortak Nerlich, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Yani burada yine yaşananlar Oscar'lık. Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.

Delay Sports, Berlin Landesliga'sında sahada olağanüstü bir performans sergiliyor. Kulüp, oynadığı dokuz maçın tamamını kazanarak 27 puana ulaştı. Takipçisi BSV Eintracht Mahlsdorf II de 27 puanda ancak iki maç daha fazla oynadı.