"Dekoratif tablolardan esinlenildi"… Barcelona, yeni formasını tanıtmak için sıra dışı bir plan hazırladı

Barcelona Kulübü, 2026/2027 sezonunda kullanılacak Barça’nın ana forması için resmi tanıtım tarihini belirledi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerin planlamasına şimdiden başladığını ve bunların en önemlilerinden birinin 2026-2027 sezonu A Takımı'nın ana formalarının resmi tanıtımı olduğunu bildirdi.

Farklı mavi ve koyu kırmızı tonlarıyla öne çıkan forma, şu anda Camp Nou stadyumunun cephesine monte edilen dekoratif panellerden ilham alıyor.

Katalan kulübü, formayı önümüzdeki Salı günü, yani 30 Haziran'da resmi olarak tanıtmayı planlıyor.

Bunun yanı sıra, Barcelona kulübü, ünlü MACBA (Barselona Çağdaş Sanat Müzesi) 'nde düzenlenecek bir etkinlikle yeni formaya özel bir vurgu yapmayı planlıyor.

Kulüp, yeni formasına hak ettiği değeri vermek amacıyla kültürel ve sembolik önemi büyük olan bu mekanı seçti. Yeni forma, tanıtımın ertesi günü olan 1 Temmuz Çarşamba günü, satın almak isteyen tüm Barcelona üyeleri ve taraftarları için satışa sunulacak.