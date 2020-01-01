Dejan Lovren, Zenit yolunda

Rus ekiplerinden Zenit, Liverpool'un Hırvat stoperinin transferini bitirmek üzere...

Rus ekiplerinden St. Petersburg, Dejan Lovren'in transferi için ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Liverpool, Hırvat savunma oyuncusu için yapılan 12 milyon euro'luk teklifi kabul etti.

Transferin Liverpool'un Pazar günü Premier Lig'de ile oynayacağı sezonun son maçı sonrasında resmiyet kazanması bekleniyor.

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2014 yazında 'dan transfer edilen 31 yaşındaki Lovren, Liverpool forması altında geçirdiği altı sezonda bir Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.