Dejan Lovren, Zenit yolunda
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Rus ekiplerinden Zenit St. Petersburg, Dejan Lovren'in transferi için Liverpool ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Liverpool, Hırvat savunma oyuncusu için yapılan 12 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
Transferin Liverpool'un Pazar günü Premier Lig'de Newcastle United ile oynayacağı sezonun son maçı sonrasında resmiyet kazanması bekleniyor.
2014 yazında Southampton'dan transfer edilen 31 yaşındaki Lovren, Liverpool forması altında geçirdiği altı sezonda bir Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.