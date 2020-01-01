Dejan Lovren resmen Zenit'te

Liverpool, deneyimli savunma oyuncusunun Rus ekibine transfer olduğunu resmen duyurdu.

Rus ekiplerinden St. Petersburg, forması giyen savunma oyuncusu Dejan Lovren'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin kalan bölümleri için de başarı dilekleri iletildi.

Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de, Goal'ün edindiği bilgiler Zenit'in bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği yönündeydi.

Daha fazla takım

2014 yazında 'dan transfer edilen Lovren, Liverpool forması altında geçirdiği altı sezonda bir Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.