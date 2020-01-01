Transfer

Dejan Lovren resmen Zenit'te

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Dejan Lovren Liverpool 2019-20
Getty Images
Liverpool, deneyimli savunma oyuncusunun Rus ekibine transfer olduğunu resmen duyurdu.

Rus ekiplerinden Zenit St. Petersburg, Liverpool forması giyen savunma oyuncusu Dejan Lovren'i renklerine bağladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin kalan bölümleri için de başarı dilekleri iletildi. 

Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de, Goal'ün edindiği bilgiler Zenit'in bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği yönündeydi. 

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    2014 yazında Southampton'dan transfer edilen Lovren, Liverpool forması altında geçirdiği altı sezonda bir Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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