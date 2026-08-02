Bir basın raporu, bugün pazar günü, Barcelona'nın devam eden yaz transfer döneminde Real Madrid modelini örnek almak istediğini belirtti.

Real Madrid bu yaz devasa bir transfer dönemi yaşıyor. Kraliyet kulübü, José Mourinho'ya güçlü bir kadro sağlamak için yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Bu sayede "Special One", en iyi oyunculardan oluşan bir kadro ile La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını yeniden kazanabilecek.

Real Madrid'in bu yaz bu kadar büyük bir yatırım yapabilmesinin bir nedeni de, bünyesindeki altyapı akademisi sayesinde büyük meblağlar elde etmiş olması.

Kulüp, mevcut oyuncuların satışı ve hâlâ haklarının %50'sini elinde tuttuğu oyuncuların transferleri yoluyla, bu yaz toplamda yaklaşık 200 milyon euro elde etti.

Üstelik iş henüz bitmiş değil; Jacobo Ramón (Como) ve Sergio Arribas'ın (Almería) her birinin büyük meblağlar getirmesi bekleniyor. Bu, etkinliğini ve yüksek kârlılığını kanıtlamış yenilikçi bir model.

Barcelona kulübü de aynı yolu izlemek istiyor. La Masia akademisindeki genç oyuncuların kalitesinin farkında olan Barcelona, geleneksel rakibini örnek alarak mali kaynaklarını güçlendirmek için bu oyuncuları değerlendirmeye başlamayı planlıyor.

Bunu "Cadena SER" radyosu bildirdi ve Katalan kulübünün artık oyuncu satış haklarının %50'sini elinde tutacağını açıkladı.

Her şey, Ajax'a transfer olması beklenen genç bek Jofre Torrents'in ayrılığıyla başlayacak.

Kiralaması, 5 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonuyla olacak. Bu opsiyon devreye girer ve oyuncu Ajax'ta kalıcı olarak kalırsa, Barcelona haklarının %50'sini elinde tutmanın yanı sıra onu 20 milyon euro karşılığında geri satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Bu, satılan tüm yerli oyuncular için alışılmış durum hâline gelecek. Orta vadede ek gelir sağlamanın, hatta oyuncular yıldız olur ve Barcelona onların geri dönmesini isterse geri kazanımlarını kolaylaştırmanın bir yolu.