Değerli bir golcü, Barcelona'yı Lewandowski'nin olası ayrılığının boşluğunu doldurmaya ikna ediyor

Bu sezonun sonuna yaklaşırken, Barcelona kulübü hücum hattında büyük bir zorlukla karşı karşıya; çünkü takımın önde gelen yıldızlarından biri, ya Ferran Torres ya da Robert Lewandowski'nin ayrılması bekleniyor.

Bu beklenen değişikliklerin gölgesinde, Katalan kulübü fark yaratma ve forvet hattını daha etkili bir şekilde güçlendirme yeteneğine sahip bir forvet arıyor.

Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez, Barcelona yönetiminin en çok istediği isim olmaya devam etse de, Rojiblancos ile anlaşmanın zorluğu, Blaugrana'yı daha gerçekçi ve ekonomik açıdan uygun alternatifler aramaya itiyor.

Bu bağlamda, İspanyol "Sport" gazetesi, Barcelona'nın Bayer Leverkusen ve Kamerun milli takımının genç yıldızı Christian Kouffan'ı yakından takip ettiğini ortaya çıkardı.

19 yaşındaki Kovan, İspanya İkinci Ligi'nde Albacete formasıyla oynadığı dönemde güçlü bir performans sergiledi ve doğrudan ve cesur oyun stiliyle herkesi büyüledi, ayrıca doğal bir şekilde gol atma yeteneği de dikkat çekti.

Bayer Leverkusen, onu geçen yaz sadece 5 milyon euroya transfer etmeyi başardı. Bu transfer için, onu çok isteyen Real Madrid'in de aralarında bulunduğu birçok büyük kulüp arasında şiddetli bir rekabet yaşandı.

Kouan, Barcelona tarihine unutulmaz bir iz bırakan Kamerunlu efsane Samuel Eto'o'nun olası halefi olarak görülüyor.

Oyuncu, genç yaşına rağmen hızı, fiziksel gücü ve taktiksel zekasıyla öne çıkıyor ve bu da onu büyük Avrupa kulüpleri için cazip bir hedef haline getiriyor.

Daha önceki açıklamalarında, Kovan'ın menajeri Arsenal'in ciddi bir ilgisi olduğunu doğrulayarak şunları söyledi: "Arsenal'in ilgisi çok ciddi, teknik direktör Mikel Arteta oyuncuyu çok takdir ediyor. İlgilenen başka kulüpler de var, ancak geleceği hakkında konuşmak için henüz erken."