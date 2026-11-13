Değerli bir av: Real Madrid ilk yaz transferini gerçekleştirdi

Real Madrid, hamlelerine başlamak için yaz transfer döneminin açılmasını beklemedi ve 2027 yazında beyaz forma giymeye hazırlanan bir transferi bitirerek geleceğe yönelik projesinin ana hatlarını çizmeye şimdiden başladı. Bu gelişme, Kraliyet kulübünün koridorlarında özel bir nitelik taşıyan, Florentino Perez'in taraftarlarına verdiği seçim vaatleriyle ilgili başka hamlelerle eş zamanlı olarak yaşanıyor.

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Fransız "Foot Mercato" sitesinin, İspanyol "Marca" gazetesine dayandırarak aktardığına göre, Real Madrid, Logroñés kulübünün genç Ganalı orta saha oyuncusu Latif İsman ile anlaşmaya varmış olup, bu transfer Kraliyet kulübünün 2027 yazına hazırlık kapsamındaki ilk hamlesi olacak.

20 yaşındaki oyuncu, son haftalarda yoğunlaşan müzakerelerin, hizmetlerinden yararlanmakla ilgilenen bir dizi kulüple rekabete son veren bir anlaşmaya ulaşmasından önce, aylar boyunca Real Madrid'in gözlemcileri ve sportif direktörlüğü tarafından titizlikle takip edildi.

İsman'ın 2027 yazında İspanya'nın başkentine gelmesi bekleniyor. Oyuncunun yolculuğuna Real Madrid Castilla takımıyla başlaması planlanıyor; bu adım, ileride A takıma yükseltilmesi düşünülmeden önce ona kulüp sistemi içinde gelişme ve tecrübe kazanma fırsatı vermeyi amaçlıyor.

Ganalı orta saha oyuncusu 1 Kasım 2006'da dünyaya geldi ve futbol serüvenine SD Logroñés kulübünün akademisinde başladı; ardından kulübün kademelerinde ilerleyerek A takıma kadar yükseldi ve bu takımda teknik kapasitesi ile orta sahada çeşitli görevleri yerine getirme yeteneği sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Bu sezon İsman, ligde 10 maçta forma giyerek bunların 8'ine ilk 11'de başlayıp toplam 619 dakika sahada kaldıktan ve bir asist yaptıktan sonra, teknik direktörü Unai Mendia'nın planları içinde yavaş yavaş kendine yer edindi.

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Real Madrid yönetimi, oyuncunun orta sahaya katkı sağlamasına imkân veren teknik ve fiziksel niteliklere sahip olduğunu düşünüyor; özellikle kulübün, piyasa değerlerinin zirvesine ulaşmadan önce vaat eden oyuncularla anlaşma felsefesi uyarınca, geliştirilip uzun vadede kendisinden yararlanılabilecek genç yetenekleri sürekli araması dikkate alındığında.

İspanyol kulübüyle geleceğini netleştirmiş olmasına rağmen İsman, mevcut deneyiminden kalan süre boyunca önüne net bir hedef koyuyor: Real Madrid'in duvarları arasında yeni meydan okumasına atılmadan önce Logroñés'in ikinci lige yükselmesine yardımcı olmak.

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Bu hamle, Kraliyet takımının İspanya Ligi şampiyonluğu yarışını sürdürdüğü bir dönemde geliyor; takım, müsabakanın 12 haftası geride kaldıktan sonra 30 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın üç puan gerisinde bulunuyor.

Perez seçim vaadini yerine getiriyor

Başka bir konuda ise Real Madrid, başkanı Florentino Perez'in seçim kampanyası sırasında verdiği en dikkat çekici vaatlerden birini hayata geçirmeye başladı; yönetimle üye tabanı arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlayan bir jest olarak, üyelerine özel ve ücretsiz bir hatıra forması teslim etmeyi organize etmek üzere onlarla iletişime geçti.

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Perez, Haziran 2026'da kulüp başkanlığına yeniden seçilmeden önce, her üyeye yaş ayrımı gözetmeksizin yıllık olarak özel bir resmi forma verme sözü vermişti; kulüp de üyelerini hediyeyi edinme yöntemi hakkında bilgilendirerek bu vaadi gerçeğe dönüştürmeye başladı.

Forma "La Socia" ismini taşıyacak ve halka satışa sunulmayacak; forma yalnızca kulübe kayıtlı üyeler tarafından edinilebilecek olup, bu grubun kimliğine özel bir amblem ayrılacak. Ayrıca her sezon yeni bir tasarım piyasaya sürülecek ve forma böylece yıllık özel bir hediye haline gelecek.

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Real Madrid, üyelerine formayı talep etme adımlarını açıklayan resmi bir bildirim gönderdi; buna göre üyeler, 30 Aralık 2026 tarihine kadar üye hizmetleri elektronik ofisine giriş yapabilecek ve ister yetişkin ister çocuk olsun yaş grubunu seçmenin yanı sıra mevcut stoğa göre istenen bedeni de belirleyebilecekler.

Kulüp, istenen bilgilerin eksiksiz tamamlanmasının gerekliliğinin altını çizerek, grup ve bedenin belirlenmemesinin, üyenin kişisel tercihinin karşılanacağının garantisi olmaksızın mevcut stoğa göre bir forma gönderilmesi anlamına geleceği konusunda uyardı. Ayrıca üyelerine, hediyenin doğru şekilde ulaşmasını sağlamak için tam adres, telefon numarası ve e-posta dâhil olmak üzere bilgilerini güncellemeleri çağrısında bulundu.

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Bu özel formayı Real Madrid'in kuruluşunun 125. yıl dönümü formasından ayırt etmek önemli; zira söz konusu olan iki farklı tasarım. İlki, Perez'in seçim vaadi kapsamında kulüp üyelerine özel; Kraliyet kulübünün kuruluş yıl dönümü kutlamasına özel formanın tasarımını ise "Adidas" şirketi üstleniyor.

Sızan bilgilere göre, 125. yıl dönümü formasının 2027 yılı başında, Real Madrid'in aynı yılın 6 Mart'taki resmi kuruluş tarihi gelmeden önce satışa sunulması bekleniyor; böylece kulüp, köklü tarihini geleceğe dönük planlarıyla bir araya getiren olağanüstü bir kutlamaya tanıklık edecek.