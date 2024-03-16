Değerini 15'e katladı: Genç oyuncu, Süper Lig'de zirveye yerleşti

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, değerini on beşe katladı ve Süper Lig'de zirveye oturdu.

Semih Kılıçsoy değeriyle zirvede

Barış Alper Yılmaz da listede

Süper Lig'in en çok değer kazanan futbolcusu belli oldu

NE OLDU? Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Güncelleme sonucunda Süper Lig'in en çok değer kazanan oyuncusu da belli olmuş oldu. Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, değerini 15 kat artırarak bu alanda en çok gelişme kaydeden futbolcu oldu.

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'un piyasa değeri 550 bin euro'dan 8 milyon euro'ya ulaştı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan 18 yaşındaki oyuncunun 10 gol, 2 asisti var.

DAHA FAZLASI: Galatasaray'ın kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz da değerini 5.5 milyon Euro artırarak, 13 milyon Euro bonservis bedelini gördü. 2021-2022 sezonun başında Keçiörengücüspor'dan 2.8 milyon euro karşılığında Galatasasray'a imza atan Barış Alper Yılmaz, 3 sezonda 98 resmi maça çıkıp 8 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray'ın sözleşmesi 2027'de sona eren Barış Alper Yılmaz'ın kontratını yenileyeceği konuşuluyor. Beşiktaş altyapısından A takıma çıkan Semih Kılıçsoy'un ise sözleşmesi 2028'de sona eriyor.