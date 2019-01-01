Defrel'den Galatasaray açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın golcüsü Gregoire Defrel, ara transfer döneminde Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.

Galatasaray'ın devre arasında golcü transferi listesinde yer alan Gregoire Defrel, İtalyan basınına verdiği demeçte sarı kırmızılılardan transfer teklifi aldığını doğruladı.

27 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini aynı zamanda Sassuolo, SPAL ve Atalanta'dan da teklifler olduğunu söyledi:

"Teklifler bende olumsuz bir etki yaratmadı. Konsantrasyonumu kaybetmedim. Ancak ben zaten ara transfer döneminde takımımdan ayrılmayı düşünmedim."

Bu sezon Sampdoria forması ile Serie A'da 23 maça çıkan Fransız golcü, 6 gol attı, 2 asist yaptı.