Dünyanın farklı bölgelerinden bir grup taraftar birliği ve organizasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun istifasını ve kurum içinde köklü reformlar yapılmasını talep eden bir elektronik dilekçe başlattı.

Fransız "L'Equipe"gazetesine göre, taraftar derneklerinden oluşan uluslararası bir ittifak, bugün perşembe günü "Change.org" sitesi üzerinden dilekçeyi başlatarak Infantino'nun gitmesini ve FIFA'nın derinlemesine yeniden yapılandırılmasını talep etti.

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Dilekçeye eşlik eden bildiride şu ifadelere yer verildi: "Futbol, stadyumları dolduran, kulüplerini ve milli takımlarını hem zaferlerinde hem de yenilgilerinde takip eden, ülkeler ve kıtalar arasında seyahat eden, bu sporu bir nesilden diğerine aktaran ve onu yılın her günü canlı tutan kişilere aittir. Buna rağmen, bir adam kendisini futbolun kendisinden daha önemli görüyor gibi görünüyor."

Dilekçeyi imzalayanlar arasında "Football Supporters Europe", "Association nationale des supporters" ve "Irrésistibles Français" gruplarının yanı sıra farklı ülke ve kıtalardan taraftar organizasyonları ile birlikleri de yer aldı.

Dilekçe, Dünya Kupası'nın hak ve gelirlerinin bir bölümünü özel sektör yatırımcılarına satmayı amaçlayan ve ileriye taşınmadan başarısızlığa uğrayan "FIFA Forward Enterprise" planının yol açtığı tartışmaların ardından geldi.

"İhanet"

Taraftar organizasyonları, FIFA'yı projeyi gizlilik içinde hazırlamak ve federasyon üyelerinden ve taraftarlardan saklamakla suçladı; yaşananları "futbolun asla unutmayacağı bir ihanet" olarak nitelendirdi.

Organizasyonlar ayrıca, Dünya Kupası gelirlerinin bir bölümünü satma projesinin, futbola zarar verdiğini düşündükleri "bir dizi karar ve politikanın en son halkasını temsil ettiğini" değerlendirdi; bu bağlamda Infantino'nun Avrupa Süper Ligi projesindeki gizli olarak nitelendirdikleri katkısına, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi önerisine, 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları politikasına ve bunun yanı sıra bir korkutma kültürü ile FIFA başkanının elinde yoğunlaşan bir güç olarak niteledikleri duruma atıfta bulundu.

İmzacı organizasyonlar, Infantino'nun derhal istifa etmesinin yanı sıra büyük kararlarda daha fazla şeffaflığı garanti eden reformlar ile kıta federasyonlarının, kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların futbolun geleceğinin belirlenmesinde gerçek anlamda söz sahibi olmasını talep ediyor.

Ayrıca FIFA'nın yürütme yönetiminin yetkilerine sınırlamalar getirilmesini ve futbol gelirlerinin bir bölümünün futbol sistemi dışındaki yatırımcılara aktarılması yerine, oyuna ve gelişimine yeniden yatırılmasının güvence altına alınmasını çağrısında bulunuyor.

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