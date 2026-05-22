Defans oyuncusu, Real Madrid'de 131 maça çıktıktan sonra bedelsiz olarak ayrılıyor

Dani Carvajal'ın ardından David Alaba da Real Madrid'den ayrılıyor. Avusturyalı oyuncu, beş sezonun ardından Real Madrid'den bedelsiz olarak ayrılıyor.

Kulüp kanalları aracılığıyla Real, Alaba'ya hizmetleri için teşekkür etti. "Kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine damgasını vuran takımın bir parçası olan bu oyuncuya şükranlarımızı ve takdirimizi sunmak istiyoruz."

Alaba, Madrid ekibi için 131 maça çıktı. Tam 11 kupa kazandı: iki kez Şampiyonlar Ligi, iki kez Kulüpler Dünya Kupası, iki kez Avrupa Süper Kupası, iki kez lig şampiyonluğu, iki kez İspanya Süper Kupası ve bir kez Copa del Rey.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, savunma oyuncusu hakkında büyük bir takdirle konuştu. “Adanmışlığı, özverisi ve La Decimocuarta’ya (on dördüncü Şampiyonlar Ligi zaferi) giden yolda yaşadığı ikonik an sayesinde, kulüp tarihinin bir parçası haline gelen bir zaferin sembolü haline geldi.”

Alaba, Cumartesi günü Santiago Bernabéu'da Athletic Bilbao ile oynanacak maçın ardından kulüpten veda edecek. Real Madrid, 33 yaşındaki oyuncuya bir saygı gösterisi düzenleyecek.

Avusturyalı savunma oyuncusu, 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz transfer olmuştu. Beş sezon sonra Real ve Alaba, karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Alaba talihsiz bir sezon geçirdi. Baldır sakatlıkları nedeniyle 15 maçı kaçırdı ve bu nedenle Real Madrid formasıyla sadece 505 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki savunma oyuncusu artık yeni bir kulüp arayışına girebilir.