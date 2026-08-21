Deco Portekiz'e uçtu: Barcelona yeni forvet transferini bitirdi mi?

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Katalan kulübünün yaz transfer döneminin kapanmasına iki haftadan az bir süre kala yeni bir gerçek forvetle anlaşma dosyasını sonuçlandırmak için yoğun temaslarını sürdürdüğü bir dönemde, bugün cuma günü Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti.

Barcelona, Arjantinli Julian Alvarez ile anlaşma girişimlerinin karşılaştığı büyük zorluklar nedeniyle santrfor mevkisini takviye etmeye hâlâ ihtiyaç duyduğundan, transfer piyasası açısından belirleyici günler yaşıyor.

"Rac 1" radyosunun açıkladığı ve "Sport" gazetesinin doğruladığı bilgilere göre Deco, bugün öğle vakti Barcelona Havalimanı'ndaki 1 numaralı yolcu terminalinden Lizbon'a doğru yola çıktı; burada kendisini sportif planlama ve transfer piyasasıyla ilgili yoğun bir toplantı programı bekliyor.

Deco'nun önceliklerinin başında yeni bir forvet var

Barcelona'nın sportif direktörü, kulübün hücum hattını takviye etmek için birçok seçeneği değerlendirmeye çalıştığı bir dönemde, Portekiz başkentine yaptığı seyahatte forvet dosyasını en öncelikli konularından biri olarak görüyor.

Barcelona'nın Julian Alvarez konusundaki müzakereleri büyük ölçüde çıkmaza girdi; bu durum kulüp yönetimini birden fazla cephede paralel şekilde hareket etmeye ve transferin tamamlanmaması ihtimaline karşı alternatifler hazırlamaya yöneltti.

Son haftalarda Portekiz Ligi'nde oynayan iki oyuncunun ismi Barcelona ile anılıyor: Sporting Lizbon forveti Luis Suarez ve Benfica forveti Vangelis Pavlidis.

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Deco, Lizbon'dan yeni bir transfer mi getirecek?

Deco'nun Lizbon ziyareti sırasında görüşmeyi planladığı kişilerin ya da kulüplerin kimliği hâlâ bilinmiyor; Barcelona'nın sportif direktörünün bu seyahati birkaç toplantı yapmak ve transfer piyasasıyla ilgili bazı dosyaları ileriye taşımak için değerlendirmesi bekleniyor.

Aynı zamanda, Barcelona içindeki kaynaklar daha önce, gazeteci Fabrizio Romano'nun ortaya attığı Luis Suarez ile anlaşma ilgisine dair dolaşan tüm haberleri yalanlamıştı.

Şimdi soru şu: Deco'nun Lizbon seyahati gerçekten yeni forvet dosyasıyla mı bağlantılı, yoksa Katalan kulübünün transfer piyasasının son günlerinde üzerinde çalıştığı başka dosyalar çerçevesinde mi gerçekleşiyor?

Transfer piyasasının kapanış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, Julian Alvarez transferinin aksaması ihtimaline karşı birden fazla seçenek üzerinde çalışmalar sürerken, önümüzdeki günlerde Barcelona'nın hücum hattını güçlendirecek forvetin kimliğini netleştirme çabalarında önemli gelişmeler yaşanabilir.

Barcelona'nın yeni forvet dosyası, yeni sezon hazırlık döneminde Alman teknik direktör Hansi Flick'in güvenini kazanan genç Mısırlı Hamza Abdulkerim'in forma şansının akıbetiyle de bağlantılı.

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