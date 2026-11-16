Deco perde arkasında harekete geçti: Barcelona savunmaya kış sürprizi hazırlıyor

Barcelona, takımı vuran sakatlıklar ve bazı büyük maçlarda düşen savunma sağlamlığı nedeniyle savunma hattını yeni bir transferle güçlendirmek için devre arası transfer dönemindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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İspanyol gazetesi "AS"in haberine göre, Jules Kounde, Eric Garcia ve Andreas Christensen'in yaşadığı sakatlıklar ile büyük maçlarda ortaya çıkan savunmadaki bazı tereddütler, Deco başkanlığındaki Barcelona sportif komitesini transfer piyasasındaki çalışmalarını yoğunlaştırmaya itti. Kulüp, önümüzdeki ocak ayında kadroya katabileceği nitelikli bir stoper arıyor.

Bu dosya bir süredir Barcelona yönetiminin masasındaydı. Kulüp, Rodri'yi transfer etmek için yürüttüğü girişimlerle eş zamanlı olarak Manchester City'ye Hırvat Josko Gvardiol'un durumunu sormuştu. Oysa oyuncunun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2031'e kadar uzatılmıştı.

Gvardiol, Barcelona'nın aradığı ideal seçenekti. Solak bir stoper olan oyuncu, 24 yaşında olmasına rağmen tecrübeye sahip ve sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Ancak Manchester City'deki gergin atmosfer tırmanmaya devam etmediği sürece, kiralık olarak alınma ihtimali dışında bu transferin şu an için gerçekleşmesi imkânsız görünüyor.

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Aynı doğrultuda Sky Sport Almanya, birkaç gün önce Jonathan Tah'ın adını yeniden gündeme getirdi. Alman stoper, iki sezon önce Bayer Leverkusen'le sözleşmesi sona ermek üzereyken Barcelona'ya transfer olmakla ilişkilendirilmiş, ancak sonunda Bayern Münih'e gitmeyi tercih etmişti.

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Tah'ın kesin transferle ya da kiralık olarak kadroya katılması da Barcelona için zor görünüyor. Oyuncu kesinlikle bir ilk 11 oyuncusu olmasa da Dayot Upamecano ve Kim Min-jae ile dönüşümlü olarak forma giyiyor.

Inigo Martinez'in ayrılmasından bu yana Barcelona içinde, takımın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yarışındaki şansını artırmak için lider kişiliğe ve büyük tecrübeye sahip bir stoper transfer edilmesi gerektiği yönündeki talepler arttı.

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Geçen sezon Deco, Alessandro Bastoni ile yürütülen transfer görüşmelerinde önemli adımlar atmıştı. Ancak Inter'in mali talepleri aşırı yüksek kaldı. Hans Flick de oyuncunun, İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılma konusundaki yeni başarısızlığından önce oynanan Bosna-Hersek-İtalya maçında kırmızı kart gördüğünü izledikten sonra bu transfer fikrinden vazgeçti.

Bunun yanı sıra Rodri'yi transfer etme fırsatı doğdu ve Julian Alvarez'i almak ya da yeni bir stoper transfer etmek için ayrılan para, Madridli orta saha oyuncusunun transferini tamamlamaya yönlendirildi.

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Başa dönüldü

Flick ve Deco, mevcut oyuncuların yanında Gerard Martin'e daha fazla güven verilmesinin bu pozisyonu doldurmaya yeteceğini düşünmüştü. Ancak Barcelona, stoper takviyesi dosyasında başa döndü.

Öte yandan Flick, Eric Garcia'yı sağ bek pozisyonunda kullanmaya karar vermişti. Bu durum, stoperde uzman seçeneklerin Pau Cubarsi, Christensen ve Gerard Martin ile sınırlı kalmasına yol açtı.

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Bu sayı, özellikle Danimarkalı stoperin sık sık sakatlanması nedeniyle yetersiz görünüyor ve bu da takımın savunma hattına yeni bir isim katma ihtiyacını artırıyor.

Sezonun başlamasının üzerinden üç ay geçtikten sonra Flick, koşullar elverirse yeni bir stoper transfer edilebileceğini kabul etti. Ancak transfer piyasasının zorluğu ve Finansal Fair Play kuralları kapsamında Barcelona'ya getirilen kısıtlamalar işi zorlaştırıyor.

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Bu çerçevede La Vanguardia gazetesi, on gün önce Barcelona'nın ocak ayında ancak bazı oyuncuların kadrodan ayrılması halinde yeni transferler yapabileceğini yazmıştı.

Barcelona'nın önündeki seçenekler listesinde başka isimler de bulunuyor. Menajer Andre Cury, stoper Nathan'ı kulübe önermeyi sürdürürken Jon Martin de Katalan ekibinin yöneticilerinin beğenisini kazanıyor.

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Ancak Deco, geçen yaz transfer döneminde aranan transferin niteliği konusunda net bir tavır sergilemişti. Deco, takıma katılacak stoperin kanıtlanmış bir tecrübeye sahip olması ve uzun bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duymadan anında katkı sağlayabilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Cristian Romero da Barcelona'ya katılması muhtemel adaylar arasındaydı, ancak solak bir stoper özelliklerine sahip olmaması nedeniyle hesaplardan çıkarıldı.

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Flick ve Deco'nun önündeki zorluk, önümüzdeki dönemde bu dosyayı nasıl yöneteceklerinde yatıyor. Üstelik Barcelona'nın sportif direktörü, her sezon basında daha önce hiç adı geçmeyen isimlerle medyayı şaşırtmayı alışkanlık haline getirmiş durumda.

Deco daha önce Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus için harekete geçmeyi başardıysa, bu kez herkesi şaşırtabileceği seçenekler de her türlü ihtimale açık kalıyor.