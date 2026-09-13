Barcelona, genç Mısırlı Hamza Abdülkerim'in geleceğini yeni bir sözleşme ve devasa bir serbest kalma bedeliyle güvence altına almakla yetinmedi; kulüp, oyuncunun yeteneklerine duyulan güvenin boyutunu daha da açıkça ortaya koyan bir karar aldı ve yaz transfer döneminde hizmetlerini almak için gelen tekliflere rağmen kiralanma fikrini reddetti.

Katalan kulübünün sportif direktörü Deco, Hamza'nın özellikle net santrfor pozisyonunda bu sezon önemli bir çözüm olabileceğine inanıyor. Bu, ilk takım kadrosunda açıkça bulunmayan bir pozisyon ve bu durum, belirli anlarda başvurulabilecek farklı bir seçenek hâline getiriyor Mısırlı oyuncuyu.

Barcelona, cuma günü Hamza'nın sözleşmesini 2030 yılı Haziran ayına kadar uzattığını açıkladı. Kulüp resmi açıklamasında yeni serbest kalma bedelinin miktarını duyurmasa da, bu rakam on kat artarak 15 milyon eurodan 150 milyon euroya yükseldi; bu hamle, Barcelona'nın en dikkat çekici genç yeteneklerinden birini diğer kulüplerin iştahından koruma isteğini yansıtıyor.

Ancak serbest kalma bedelinin yükseltilmesi, sportif yönetimin oyuncuya duyduğu güvenin tek göstergesi değildi. İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, Deco yaz boyunca birkaç teklif almasına rağmen oyuncuyu kulüpte tutma ve kiralık göndermeme kararı aldı.

Barcelona neden onu tutmakta ısrarcı oldu?

Bu kararın arkasında iki temel neden var. İlki, sportif komitenin Hamza'nın hâlâ adaptasyon ve gelişim aşamasında olduğunu düşünmesi ve kulüpte kalmasının, Hans Flick'in yönetimi altında ilk takım oyuncularından oluşan bir grupla birlikte antrenman yapmasının, gelişim sürecinin son aşamasında onun için daha faydalı olacağına inanmasıdır.

İkinci neden ise teknik özellikleriyle ilgili. Deco ve Flick, Hamza'nın Barcelona'nın belirli maçlarda ihtiyaç duyabileceği yeteneklere sahip olduğunu düşünüyor; özellikle skor berabere olduğunda ve takımın ceza sahası içinde bitiriciliği yüksek bir forvete ihtiyaç duyduğu anlarda.

Barcelona, oyuncuyu geçtiğimiz günlerde "geleceğin dokuz numaralı forveti" olarak nitelendirdi; çünkü net bir gol içgüdüsüne ve ceza sahası içinde hareket etme kabiliyetine sahip, ki bu özellikler takımın diğer forvetlerinde aynı şekilde bulunmuyor. Gabriel Jesus da benzer bazı özelliklere sahip, ancak Hamza farklı ve gelişime açık bir seçeneği temsil ediyor.

Hamza, 1 Şubat'ta Barcelona'ya katıldığından bu yana kale önünde olağanüstü bir yetenek sergiledi ve 19 yaş altı gençlik takımıyla dokuz maçta altı gol kaydetti.

Bu parlak performans, Barcelona'yı sözleşmesindeki satın alma maddesini devreye sokmaya ve ardından 2029 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamaya yöneltti. Bunu, özellikle henüz on yedi yaşındayken Mısır Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda oynamak üzere çağrılmasının ardından, sözleşmeyi uzatarak geleceğini 2030 yılına kadar güvence altına alma adımı izledi.

İki ucu keskin bir kılıç

Ceza sahası içindeki parlak performansına rağmen, Hamza'nın oyununun diğer yönlerini, özellikle ceza sahası dışındaki bölümünü geliştirmeye ihtiyacı var. Bu doğrultuda beceri yelpazesini genişletmek ve hücum ile savunma hareketlerini daha içgüdüsel hâle getirmek üzere çalışıyor.

Oyuncu, Rayo Vallecano karşısında ilk takımla ilk maçına çıktı bile ve bu sezon 29 numarayı taşıdığı ilk takım ile 19 numaralı yedek takım arasında gidip gelecek.

Flick ve Deco'nun vizyonuna göre Hamza, ilk takıma yakın olacak ve gerektiğinde acil bir seçenek olarak sahaya çıkma fırsatı bulabilir. Ancak bu durumun olumlu ve olumsuz bir yönü var; onu ilk takım atmosferine yakın tutacak, fakat yedek takımla düzenli olarak forma giymezse oynama dakikalarını azaltabilir.

Kulüp, Hamza'nın sözleşme yenilemesinin önemini önümüzdeki salı günü yapılacak resmi bir imza töreniyle ön plana çıkarmayı planlıyor; bu törende Barcelona'nın Mısırlı oyuncuya yönelik projesiyle ilgili ek ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

Hamza, kariyerinde olağanüstü bir dönem yaşıyor ve Katalan kulübüyle başarıya ulaşma hayalini gerçekleştirmeye odaklanmış durumda; hatta bu tarihi yolculuk boyunca kendisine destek olmaları için ailesinin bazı fertlerini Barcelona'ya getirdi bile.

Uzun vadeli bir sözleşme ve 150 milyon euroluk bir serbest kalma bedeliyle Barcelona'nın Hamza'ya yalnızca genç bir yetenek olarak değil, gelecekte gerçek bir silah hâline gelebilecek bir forvet projesi olarak baktığı anlaşılıyor.