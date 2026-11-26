Barcelona onu sessizce takip edip geleceği için planlar yaparken kimsenin beklemediği bir rakip ortaya çıktı ve yarışa tüm gücüyle dahil oldu. Brentford, hızlı davranmaya ve İspanya'nın en umut vadeden yeteneklerinden biri olan Girona'nın stoperi Holmes Junior'u kapmak için masaya 8 milyon euro koymaya karar verdi.

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Barcelona, kaliteli bir sol stopere ihtiyacı olduğunun gayet farkında. Kulübün listesinde sol ve sağ ayağını kullanan, genç ve tecrübeli isimlerden oluşan uzun bir liste bulunuyor; ancak son dönemde Holmes Junior adı herkesten daha çok parlıyordu.

17 yaşındaki İspanyol oyuncu Girona'da ilk 11'in değişmezi haline geldi. Bu sezon 10 maçta forma giyip 1 gol atan genç futbolcu, yalnızca performansıyla değil, kişiliği ve saha içindeki liderliğiyle de tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı.

İspanyol gazetesi "Sport", Katalan kulübünün genç savunmacının gelişimini yakından takip ettiğini ve onu gelecekte kadrosu için değerli bir takviye olarak gördüğünü ortaya koydu. Oyuncu, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak görülen İspanya'nın 17 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosunda ilk 11'de ve kaptan olarak forma giyerken Brentford sürpriz bir teklif hazırlıyordu.

Gazete, şu anda Premier Lig'de altıncı sırada yer alan İngiliz kulübünün, oyuncuyu mevcut kış transfer döneminde kadrosuna katmak için Girona ile müzakere etmekte kararlı olduğunu ve yetkilileri ikna etmek için elinden geleni yaptığını vurguladı.

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Habere göre Girona, özellikle "La Liga"ya yükselme mücadelesinde ciddi şansı varken sezonun ortasında as stoperinden vazgeçmek istemiyor. Ancak Brentford, City Grubu yetkililerini bu miktarın İspanyol oyuncuyu bırakmak için yeterli olduğuna ikna etmek amacıyla 8 milyon euroluk bir teklif yapacak.

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Girona, en umut vadeden projelerinden birinin öneminin farkında olarak oyuncunun geleceğini güvence altına almak için adımlar atmış ve sözleşmesini 2029'a kadar uzatmış olsa da bu, büyük kulüpleri ondan uzak tutmaya yetmeyecek gibi görünüyor.

İspanyol gazetesi, Barcelona'nın ve sportif direktör Deco'nun durumu yakından izleyeceğini belirtti. Konu bu kış çözüme kavuşmazsa Katalan kulübü, oyuncuyu yaz döneminde kadrosuna katmak için harekete geçebilir.

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Peki Holmes Junior kimdir?

Kelimenin tam anlamıyla parlak bir gelecek vadeden oyuncu, 8 Ağustos 2009'da Reus'ta doğdu. 1,85 metre boyundaki genç futbolcu, İspanya ve Kolombiya vatandaşlığına sahip. Reus, Espanyol ve Real Madrid'in altyapılarında yetişen oyuncu, ardından Nàstic de Tarragona akademisine katıldı ve 2025 yazında Girona'ya transfer oldu.

Gelişimi dikkat çekici derecede hızlı oldu. Şu anda A takımın ilk 11 oyuncularından biri olan genç futbolcu, genç milli takımlarda da İspanya'yı temsil ediyor.

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Gazetenin ESPN'den aktardığına göre Barcelona, Holmes Junior'un savunmanın her iki tarafında da oynayabilmesine özellikle değer veriyor. Bu, transfer piyasasında çok aranan bir özellik. Buna orta sahadaki çok yönlü becerileri de ekleniyor. Oyuncu, atakları geriden başlatma yeteneği ve farklı mevkilerde oynamasına olanak tanıyan çok yönlülüğüyle tanınıyor.