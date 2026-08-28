Mali fair play ile geçen yıllar süren zorlu bir dönemin ardından Barcelona nihayet nefes almış görünüyor. Hassas bir hesap darbesi ve iyi düşünülmüş satışlarla sportif direktör Deco, Katalan kulübünün manevra alanını 69,5 milyon euroya çıkarmayı başardı ve Barça'nın kazandığı her euroyu yeniden yatırıma dönüştürmesine imkân tanıyan 1:1 kuralına resmen döndüğünü duyurdu.

Bu mali dönüşüm, Deco'nun transferler ile maaş faturası arasındaki zorlu dengeyi kurmayı başardığı yoğun bir yazın ardından, yaz transfer döneminin son günlerinde Barcelona'ya benzeri görülmemiş bir güç kazandırıyor.

Barcelona 69,5 milyona nasıl ulaştı?

İspanyol "Sport" gazetesinin yayımladığı hesaplamalara göre Barcelona yaza 65 milyon euroluk kullanılabilir bir marjla başladı, ardından çeşitli operasyonlardan 120 milyon euro daha üretmeyi başararak toplam satın alma gücünü 185 milyon euroya çıkardı.

Transfer döneminde yaklaşık 114,5 milyon euro harcadıktan sonra, kulübün kasasında şu anda anında yatırıma dönüştürülebilecek yaklaşık 69,5 milyon euro kaldı.

Asıl darbe, hesaplama yönteminde

Bütçenin son güncellemesi, saatler içinde sonuçlanacak iki yeni gelir kaynağına dayanıyor: birincisi bek Héctor Fort'un 8 milyon euro karşılığında satışı, ikincisi ise Nico González'in Newcastle'a transferinin ardından oyuncuya ait yetiştirme haklarının tazminatı; bu transfer Barcelona'ya anlaşma bedelinin %4'ünü, yani yaklaşık 2,4 milyon euroyu kazandıracak.

Ancak asıl büyük sürpriz bu iki transferde değil, tasarrufların hesaplanma yöntemindeki köklü değişiklikte gizli. Kulüp daha önce yalnızca ödemekten vazgeçtiği maaşı tasarruf olarak hesaplarken, artık iki unsuru birlikte hesaplıyor: maaş ile oyuncunun transfer bedelinden geriye kalan yıllık taksit (amortisman).

Örneklemek gerekirse, Ferran Torres örneğinde varsayılan değeri 50 milyon ve ödenmesi gereken 10 milyon kalmışsa, oyuncunun ayrılışı yalnızca maaşından değil, kalan 10 milyondan da tasarruf sağlayarak 40 milyona varan bir kazanç elde ediyor. Yalnızca bu muhasebe değişikliği bile kullanılabilir marjı yaklaşık 10 milyon euro daha artırdı.

Bu, transfer dönemi için ne anlama geliyor?

Bu mali toparlanmanın doğrudan sportif sonucu muazzam. Barcelona artık, geleceğe yönelik bir forvet için ayırdığı bütçenin tamamını tüketmesine gerek kalmadan, yaklaşık 40 milyon euro değerinde bir savunmacı transferini tamamlayacak güce sahip.

Hepsinden önemlisi, kulüp resmen 1:1 kuralıyla çalışmaya geri döndü; bu da kasasına giren her euronun yeni transferlere tam olarak yeniden yatırılabileceği anlamına geliyor.

Ve sürprizler bitmedi

Önümüzdeki saatlerde durum daha da iyileşebilir. "Egyptair" ile yapılan yeni sponsorluk anlaşması, önceki bütçeye dahil edilmemişse 4 milyon euro daha ekleyebilir. Ayrıca en büyük dosya hâlâ açık: Marc Casadó.

Kulübün altyapısından yetişen bir oyuncu olması nedeniyle, genç orta saha oyuncusunun satışında değerinin tamamı sermaye kazancı olarak hesaplanacak; bu da mali fair play marjına 25 ila 30 milyon euro daha ekleyerek Barcelona'yı yıllardır olmadığı kadar iyi bir mali konuma taşıyabilir.