Deco, Barcelonalı oyuncudan kurtulmaya çalışıyor: Mendes çıkış yolu arıyor

Barcelona, yaz transfer döneminde yoğun bir hareketlilik içinde bulunuyor. Sportif yönetim, özellikle bu yaz takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili birçok açık dosyayı çözüme kavuşturmak için çaba gösteriyor.

Bu bağlamda, Katalan"Sport"gazetesi, ünlü futbolcu menajeri Jorge Mendes'in, perşembe sabahı, Joao Cancelo'nun Barcelona'nın yeni oyuncusu olarak tanıtımına katılmak üzere El Prat Havalimanı'ndaki özel uçuş salonuna geldiğini, ardından kulüp başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı bir öğle yemeğinin ardından sportif direktör Deco ile bir toplantı yaptığını ortaya koydu.

Mendes ile Deco arasındaki toplantı, Barcelona'daki otellerden birinde yaklaşık bir saat sürdü ve esas olarak Marc Casado ile Alejandro Balde'nin durumuna odaklandı.

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Deco, Portekizli futbolcu menajerini iki oyuncunun durumu hakkında bilgilendirmek istedi. Casado'nun meselesi daha acil görünüyor; zira orta saha oyuncusunun mevcut transfer döneminde Barcelona'dan bir çıkış yolu bulması gerekirken, kulüp de tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Balde'nin durumu ise Casado'dan farklı. Sol bekin geleceği henüz netlik kazanmasa da, orta saha oyuncusunun yaşadığı durumla aynı durumla karşı karşıya değil. Ancak kulüp içinde, sezonun belirli dönemlerindeki performansıyla ilgili bazı şüpheler bulunuyor.

Katalan gazetesi şöyle devam etti: "Sport'un daha önce açıkladığı gibi, aldığı cazip mali tekliflere rağmen Suudi Ligi'ne transfer olma seçeneği Casado'nun ilgisini çekmiyor. Bu nedenle Mendes, son günlerde oyuncu için kabul edilebilir olacak, daha rekabetçi liglerdeki kulüpler bulmak amacıyla hareketlerini yoğunlaştırdı."

Barcelona'nın Casado konusundaki mali talepleri oldukça yüksek; kulüp, oyuncunun bedelini yaklaşık 40 milyon euro olarak belirledi. Genç İspanyol birçok kulübün ilgisini çekerken, bu meblağı ödeyebilecek en güçlü konumdaki kulüpler Suudi kulüpleri gibi görünüyor.

Milan'ın reddi

Casado'nun adı son günlerde İngiliz ekibi Nottingham Forest ve Portekiz ekibi Benfica ile anıldı. Mendes'in hamleleri, oyuncuyla ilgilenen başka kulüplerin de ortaya çıkmasına yol açabilir; ancak Barcelona, satış işlemini tamamlamak için sonunda mali taleplerini düşürmek zorunda kalabilir.

Mendes ayrıca orta saha oyuncusunu Milan'a önerdi, ancak İtalyan kulübü şu anda onunla anlaşmayı düşünmüyor.

Casado'nun satışı, özellikle kulübün maaş marjını iyileştirme çabası göz önüne alındığında, Barcelona'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kulüp, gelecekte satılması halinde oyuncunun haklarının bir kısmını elinde tutmaya ya da onu geri alma imkânına sahip olmaya çalışıyor.

Casado, 2024 yılında A takıma yükselişiyle eş zamanlı olarak sözleşmesini yeniledikten sonra, Blaugrana ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmeli.

Barcelona ile şu ana kadar 75 resmî maça çıktı; bu maçlarda 1 gol atıp 7 asist yaptı. Ayrıca İspanya A Milli Takımı ile 2 maçta forma giydi.

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