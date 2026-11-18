Barcelona Sportif Direktörü Deco, Liverpool'a kiralık olarak giden Uruguaylı savunmacı Ronald Araujo'nun geleceği ve İngiliz kulübünün oyuncuyu kalıcı olarak transfer etmek için satın alma opsiyonunu kullanma ihtimali hakkında konuştu.

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Barça'nın eski yıldızı ayrıca Katalan yönetiminin, sol bek Alejandro Balde ile yollarını ayırma ihtimaline dair haberler karşısındaki tutumunu da netleştirdi.

Deco, çarşamba günü "Radio Catalunya" radyosuna yaptığı açıklamada, Barcelona'nın Araujo'nun Liverpool'a kalıcı transferinden bir bonservis geliri elde etmeye karşı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir miktar para kazanmak bizim için kötü bir şey olmaz."

Deco şöyle devam etti: "İşler yolunda giderse mutlu oluruz, bu Araujo'nun da yararına olur. Kişisel olarak onun adına mutluyum."

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Katalan kulübünün sportif direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Araujo takımın liderlerinden biri. Barcelona'da hem zor hem de mutlu anlar yaşadı ve onunla iyi bir ilişkimiz var. Kararını verdi ve biz buna saygı duyuyoruz."

Deco ekledi: "Bizim için en önemlisi onu mutlu görmek. Sonunda Liverpool'da kalmaya karar verirse ve işler bu şekilde devam ederse, bu bizim için de olumlu bir şey olur."

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İspanyol gazetesi AS'nin haberine göre Araujo, geçen yaz bir sezonluğuna kiralık olarak Liverpool'a gitmişti. Anlaşmada, İngiliz kulübüne oyuncunun sözleşmesini 55 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu tanıyan bir madde bulunuyor.

Bu adım, Uruguaylı savunmacının stoper pozisyonundaki sert rekabetin ortasında teknik direktör Hans Flick'in planlarında geri plana düşmesinin ardından gelmişti. Araujo, Premier Lig'de yeni bir şans yakaladı, burada iyi performanslar sergiledi ve Liverpool taraftarlarının takdirini kazandı.

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Araujo ayrıca geçen ekim ayında Liverpool'da ayın oyuncusu ödülünü kazandı.

Anlaşma Liverpool'a oyuncuyu kalıcı olarak kadrosunda tutma seçeneği tanısa da satın alma opsiyonunun ocak ayına çekilebileceğine dair haberler şimdiye kadar resmi bir karara dönüşmedi.

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Balde'nin geleceği

Öte yandan İspanyol sol bekin satılma ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayan Deco, Barcelona'da Alejandro Balde'den vazgeçme yönünde bir eğilim olduğunu yalanladı ve oyuncunun mevcut durumundan mutsuz olduğunu dile getirmediğini vurguladı.

Deco, "Balde bize mutsuz olduğunu söylemedi, şu anki durum bu değil" dedi.

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Deco, Balde'nin daha önce Xavi Hernandez yönetiminde La Liga şampiyonluğu yaşadığını ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtladığını da ekledi.

Portekiz'in eski yıldızı şöyle devam etti: "Sonuçta bunlar takımın koşulları ve farklı dönemleriyle ilgili meseleler. Bu, yarın yeniden forma giyemeyeceği anlamına gelmiyor."

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Deco sözlerini şöyle tamamladı: "Oyuncular, özellikle gençken durumlarını değiştirme yeteneğine sahiptir. Balde neler yapabileceğini daha önce kanıtladı."

Deco'nun açıklamaları, son dönemde sol bek pozisyonunda João Cancelo ve Xavi Espart ile rekabet etmek durumunda kalan Balde'nin süre alımının azaldığı bir dönemde geldi. Bu durum, özellikle İngiliz kulüplerinin oyuncunun durumuyla ilgilenmesiyle birlikte, devre arası transfer döneminde ayrılabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.