Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, cumartesi günü St James' Park'ta oynanacak ve Premier Lig yarışını sürdürme hedefindeki Arsenal'in iddiası için yeni bir sınav niteliği taşıyan Newcastle United maçı öncesinde takımıyla ilgili birçok önemli konuya değindi.

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İspanyol teknik adamın açıklamaları yalnızca takımının maça hazırlığıyla sınırlı kalmadı. Arteta, kadroyu vuran sakatlıklardaki son gelişmelere, bazı yıldızlarının durumuna ve başta Londra ekibiyle yeni bir sözleşme imzalamaya yaklaşan Declan Rice olmak üzere bazı kilit oyuncuların geleceğine de değindi.

Arteta'nın basın toplantısı, Arsenal taraftarlarına Fransız savunmacı William Saliba ile ilgili olumlu haberler verdi. İspanyol çalıştırıcı, uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olan sırt sakatlığını atlatan oyuncunun yeniden forma giymeye hazır olduğunu doğruladı.

Saliba'nın iyi durumda olduğunu belirten Arteta, önümüzdeki süreçte yeni bir sakatlık riskine girmeden tam hazır hale gelmesi için oyuncunun süresinin kademeli olarak artırılacağını açıkladı.

Öte yandan, yaklaşık sekiz hafta sahalardan uzak kalması öngörülen uyluk kası sakatlığından kurtulmaya çalışan Bukayo Saka'nın ne zaman döneceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

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Arteta, İngiliz kanat oyuncusunun tedavi sürecinin neredeyse yarısını geride bıraktığını ve durumunun çok iyi bir şekilde düzeldiğini vurguladı. Ancak oyuncunun takımla birlikte antrenmanlara başlaması ve forma giymesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu ekledi.

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Diğer yandan Arsenal, teknik direktörünün Martin Zubimendi'nin İspanya Milli Takımı'nın İngiltere'ye 3-2 yenildiği maçta sakatlandığını açıklamasıyla yeni bir darbe aldı.

Arteta, orta saha oyuncusunun diz arkası tendonlarında küçük bir sorun yaşadığını söyledi. Maçın ardından çok endişeli olmadığını belirten İspanyol teknik adam, ancak MR sonuçlarının sakatlığı doğruladığını ve oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Bruno Guimaraes ise milli aradan iyi durumda döndü. Arteta, Brezilyalı oyuncunun dört buçuk yıl forma giydiği eski takımı Newcastle karşısında oynamaya hazır olduğunu doğruladı.

Arteta, oradaki döneminde önemli başarılara katkı sağlayan temel isimlerden biri olan Brezilyalı oyuncunun, kulübe verdiği emeklerin karşılığı olarak Newcastle taraftarlarınca güzel karşılanmasını umduğunu dile getirdi.

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Arteta, Arsenal'in başarısının sırrını açıkladı

Arteta, Premier Lig puan durumunda Arsenal'in şampiyon olduğu sezonun aynı dönemine kıyasla iki puan daha fazla toplamasına da değindi ve oyuncularının şimdiye kadar elde ettiği sonuçlardan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, özellikle takımın karşılaştığı zorlu fikstür göz önüne alındığında galibiyetlerin kolay gelmediğini belirterek, oyuncuların ortaya koyduğu tutku, istek ve kalitenin olumlu sonuçların arkasındaki temel unsurlar olduğunu vurguladı.

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Ancak Arteta, özellikle Matthias Jaissle'nin teknik sorumluluğu üstlenmesi ve bunun beraberinde getirdiği farklı fikirler ve felsefe nedeniyle Newcastle deplasmanının zorlu geçeceği uyarısında bulundu. Guimaraes'in takımı iyi tanımasının Arsenal'e maça hazırlık sürecinde bir miktar yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Yoğun maç takviminin yer aldığı Noel döneminin ardından Arsenal'i puan tablosunda nerede görmek istediği sorulan Arteta, ileriye dönük hesaplarla meşgul olmayı reddederek odak noktasının yalnızca bir sonraki maç olması gerektiğini vurguladı.

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Premier Lig'deki yarışın tablosunun birkaç hafta içinde büyük ölçüde değişebileceğini ifade eden Arteta, bu durumun tüm takımları her maçı ayrı bir mücadele olarak ele almaya zorladığını ve üç puanı almak için rakipten daha iyi bir performans ortaya koymanın şart olduğunu söyledi.

Declan Rice'ın sözleşmesi yaklaşıyor, Ödegaard vazgeçilmez

Declan Rice'ın geleceğiyle ilgili olarak Arteta, İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşme yenileme görüşmelerinde olumlu bir gelişme yaşandığını açıkladı ve yeni bir anlaşmaya varılmasına çok az kaldığını doğruladı.

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Ancak İspanyol teknik adam soruya esprili bir şekilde yaklaşarak şunları söyledi: "Bir arkadaşımı arama hakkım var mı? Kim Milyoner Olmak İster'deki gibi? Bunu bana teyit etmesi için kulüp sahibini aramam gerekecek."

Öte yandan Arteta, David Raya, Jurrien Timber ve Piero Hincapie'nin sözleşme yenilemeleri konusunda herhangi bir gelişme paylaşmadı. Elinde ek bir bilgi bulunmadığını ve şu an için herhangi bir anlaşma olmadığını açıkladı.

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Arteta ayrıca kaptan Martin Ödegaard'ın büyük önemine dikkat çekti ve kulübe katıldığı günden bu yana takıma kattıkları nedeniyle Norveçli oyuncuyu Arsenal projesinin temel direklerinden biri olarak nitelendirdi.

Norveçli oyuncunun farklı dönemlerden geçtiğini belirten Arteta, bu dönemlerin bazılarında olağanüstü bir istikrar ve dikkat çekici teknik dokunuşlar sergilediğini, bazılarında ise birtakım zorluklarla karşılaştığını söyledi. Ancak Ödegaard'ın takım içindeki değerinin ve etkisinin, gelişimi sürdürmek ve hedeflere ulaşmak açısından büyük önem taşımaya devam ettiğini vurguladı.

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Arteta'dan kulüplerin mahremiyetinin ihlal edilmesine karşı uyarı

Basın toplantısında, Mauricio Pochettino'nun ilk antrenmanının insansız hava aracıyla (dron) kaydedilip görüntülerin internette yayımlanmasının ardından büyük ilgi uyandıran güvenlik meselesine de değinildi.

Arteta, yaşananları son derece hassas ve ciddi bir mesele olarak nitelendirdi. Teknolojinin hızla geliştiği ve buna paralel olarak sistemlere sızma ile gizli kalması gereken bilgilere erişme imkânlarının arttığı konusunda uyarıda bulundu.

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Arsenal teknik direktörü, futbol kulüplerinin bu risklerin boyutunun farkına varması ve oyunun dünyasında farklı bir gerçeklik dayatan teknolojik gelişmeler karşısında yeni güvenlik tehditlerini ciddiye alması gerektiğinin altını çizdi.