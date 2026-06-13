Declan Rice, Brian Brobbey'e bakıp aniden kahkahaya boğuldu: "Bunu yayınlayamazsınız!"

Arsenal'in orta saha oyuncusu Declan Rice'ın başrolde olduğu bir video, internette büyük bir kahkaha fırtınası yaratıyor. Dünya Kupası öncesinde yapılan tanıtım turu sırasında, İngiliz milli oyuncu Brian Brobbey'in ismiyle ilgili bir şaka yaptı.

Premier Lig'de olduğu gibi, Dünya Kupası'ndaki tüm oyuncular da isimlerini doğru telaffuz etmek zorundaydı. Bu, dünya çapındaki yorumcuların, analistlerin ve futbolseverlerin oyuncu isimlerini doğru telaffuz etmelerine yardımcı olacak.

Her zaman şakayı seven Rice, bu fırsatı kaçırmadı. "Brian Brobbery," dedi İngiliz oyuncu, kameraya ciddi bir bakışla.

Bunun üzerine tüm katılımcılar kahkahalara boğuldu, ardından Rice tekrar ciddi bir tona geçti. “Bunu yayınlayamazsınız! Bunu dışarıya sızdıramazsınız, bu sadece kişisel bir şakaydı. Declan Rice...”

Rice'ın görüntüleri sonunda yine de internette yayınlandı. Sosyal medyada dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler bu olaya gülüyor.

Rice, Arsenal'de Sunderland'ın forveti Brobbey'in yakın arkadaşı Jurriën Timber ile birlikte oynuyor. Kariyeri boyunca fiziksel olarak güçlü Amsterdamlı oyuncuya karşı üç kez oynadı.