DeAndre Yedlin sakatlandı? Son durumu ne?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında sakatlanan DeAndre Yedlin, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada DeAndre Yedlin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin başarılı oyuncunun kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü belirtti.

Devre arasında Premier Lig ekibi Newcastle United'dan transfer edilen DeAndre Yedlin'in sahalardan kaç hafta uzak kalacağı henüz belli değil.

Galatasaray'dan hakeme tepki

Karşılaşmanın 25. dakikasında Jeremaine Lens, DeAndre Yedlin'in bileğine bastı. Galatasaraylı oyuncu bu pozisyonda sakatlık yaşadı.

Bir süre kendisini deneyen sağ bek, ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın sarı ya da kırmızı kartına başvurmaması Galatasaray cephesinde tepkiyle karşılandı.

DeAndre Yedlin, Galatasaray'da ne yaptı?

Devre arasında Galatasaray'a katılan başarılı oyuncu, sarı - kırmızılı formayla sahaya çıktığı 8 maçta bir gol atarken bir kez de asist yaptı.

DeAndre Yedlin'in kariyerinden satınbaşları

Futbola ülkesi ABD'de başlayan DeAndre Yedlin, 2014 yılında Sounders FC'den Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer oldu. 2015 yılında Sunderland'e kiralanan ABD'li oyuncu, 2016 yılında 6 milyon euro bedelle Newcastle United'ın yolunu tuttu.

5 yıl Newcastle United formasını giyen Yedlin, 2020/2021 sezonunun devre arasında bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a katıldı.

Premier Lig'de 109 maça çıkan Yedlin, 62 kez de Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın formasını giydi.