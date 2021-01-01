Süper Lig

DeAndre Yedlin ile Mostafa Mohamed ilk idmana çıktı

AA
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DeAndre Yedlin 02012021
AA
Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mustafa Muhammed, ilk kez takımla çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ve Mustafa Muhammed, ilk kez takımla antrenmana katıldı.

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Galatasaray, Medipol Başakşehir ile yarın (2 Şubat) saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

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