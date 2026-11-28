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Real Madrid, cumartesi akşamı LaLiga'da sürpriz bir yenilgi aldı. Santiago Bernabéu'da Deportivo Alavés'e 2-1 kaybetti. Dean Huijsen'in çok kısa kalan geri pası yenilginin yolunu açtı; Huijsen, ikinci golde de iyi bir görüntü vermedi. Kylian Mbappé'nin farkı bire indiren golü Kraliyet ekibine yetmedi. Real Madrid (33 puan), Atlético Madrid'in (34) ve pazar günü oynayacak lider FC Barcelona'nın (36) ardından üçüncü sırada.

Alavés'in Bernabéu'dan çekinmediği daha ilk dakikada belli oldu. Akıcı bir atak sonunda topla buluşan Pablo Ibáñez, sol ayağıyla az farkla dışarı vurdu. Erken bir gol yemekten kurtulan Real Madrid, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé ve Ibrahima Konaté ile öne geçmeye çalıştı ancak üçü de kaleci Antonio Sivera'yı aşamadı.

İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra Alavés, Abderrahmane Rebbach ile farkı ikiye çıkaracak gibi oldu. Geriden gelen savunmayı yaran pası kontrol edip kendisine alan açan Rebbach, sert ve yüksek bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ayakkabı numarası üç beden küçük olsaydı gol geçerli sayılacaktı. Real Madrid, Mbappé ile karşılık verdi ancak yıldız oyuncunun sert şutunu maçın öne çıkan ismi Sivera kurtardı.

Alavés, bir kontra atakta öne geçti. Uzun pası hareketlenerek kontrol eden Toni Martínez, Huijsen ile girdiği depar yarışını kaybetti. Ancak İspanyol oyuncunun Thibaut Courtois'ya verdiği geri pas çok kısa kaldı. Topu kapan Martínez, Konaté'nin son bir hamlesine rağmen ağları buldu: 0-1.

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Mourinho, bir saat dolduktan sonra Arda Güler'in yerine Carlos Espí'yi oyuna alarak müdahale etti. Türk oyuncu henüz yedek kulübesine oturmuştu ki konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Eski Real Madrid forveti Mariano Díaz, topu geç tepki veren Huijsen'in arkasına gönderdi. Huijsen'i geride bırakan sağ bek Ángel Pérez, Courtois'yı da geçip topu ağlara yolladı.

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Real Madrid sonuç almak için tüm riskleri aldı ve ayağının dışıyla yaptığı vuruş az farkla dışarı çıkan Bernardo Silva ile gole çok yaklaştı. Bitime yirmi dakika kala farkı bire indiren gol geldi. Bellingham'ın pasını alan Mbappé, güzel bir hareketle bir an durakladıktan sonra topu ayak ucuyla bu kez çaresiz kalan Sivera'nın arkasına gönderdi: 1-2.

Bu sezon Real Madrid'i daha önce de kurtaran joker oyuncu Espí, bitime beş dakika kala takımına yine en azından bir puan kazandıracak gibi görünüyordu. Uzak köşeye gideceği düşünülen kafa vuruşunda top, direğin içinden sekerek Sivera'nın mıknatıs gibi eldivenlerine geldi. Forvet oyuncusu gördüğüne inanamadı.

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Hakem César Soto Grado, birkaç dakika sonra Bellingham'ın kendisini kolayca yere bırakmasının ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak isteyen Calvin Klein modeli, bunun yerine maçını erken bitirmek zorunda kaldı. Soto Grado, VAR incelemesinin ardından kendisini yere bıraktığına karar verdi: ikinci sarı kart ve kırmızı kart.

Real Madrid, son bölümde bir puan çıkarmak için her şeyi denedi. Ancak bunu başaramayan başkent ekibi, tüm kulvarlarda üst üste on galibiyetin ardından yeniden yenilgiyle tanıştı.