De Zerbi tarihi transfer döneminin ardından: Zihniyet satın alınamaz

Roberto De Zerbi, Newcastle karşısında alınan yenilginin ardından Sky Sports analisti Jamie Carragher'ın takımın sezona başlangıcını "daha kötü olamazdı" şeklinde nitelemesinin ardından, Tottenham oyuncularının zihniyetini değiştirmenin karşılaştığı en büyük mücadele olduğunu düşünüyor.

Tottenham, Premier Lig'deki ilk iki maçında üst üste ikinci yenilgisini aldı ve hiç gol atamayarak, bu yaz transfer piyasasında 320 milyon sterlin harcamasına rağmen ligde son sırada yer aldı.

De Zerbi'nin takımı, Anthony Elanga ikinci yarının ortasında öne geçiren golü atana kadar Newcastle'dan daha iyi bir performans sergiledi. Tottenham karşılık veremedi, ardından Yoane Wissa yakın mesafeden topu takip edip ağlara göndererek ikinci golü kaydetti.

Zihniyetin karşılaştığı en büyük sorun olup olmadığı sorusuna De Zerbi şu yanıtı verdi: "Haklısın, evet. En büyük sorun, en büyük mücadele bu ve en büyük hedef doğru zihniyeti bulmak."

De Zerbi sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef zihniyeti transfer piyasasından satın alamazsınız. Futbol sihir gibidir; tek bir transfer döneminde birçok oyuncuyu değiştirip dengeyi hemen bulabilirsiniz ya da daha fazla zamana ihtiyacınız olabilir. Bu hedefe hızlıca ve mümkün olan en kısa sürede ulaşmak isterim, çünkü futbol oynamak için bu son derece önemli."

Ve ekledi: "Ancak kulübün planı ve projesi, yeni oyuncularla yeni bir takım kurmak için yaptıklarımız harika bir plan ve harika bir proje; bu projenin sonucu konusunda hiçbir şüphem yok."

De Zerbi, bu sezonun, takımın on yedinci sırada tamamladığı Tottenham'ın önceki iki sezonundan farklı olacağı yönündeki vurgusunu yineledi.

Şöyle devam etti: "Sonuç yüzünden hayal kırıklığına uğradım ve taraftarlar ile kulübün çevresindeki ortam için üzgünüm, çünkü iki yenilginin ardından belki bazıları geçen iki sezonda olduğu gibi bunun aynı hikaye olduğunu düşünüyor. Öyle olmadığından hiç şüphem yok. İki yenilgi yüzünden fikrimi değiştiremem."

Ve devam etti: "Takımımdaki oyuncuların potansiyeline büyük, çok büyük bir güvenim var. Sonuçta bir takım olduğumuzda, oyuncular arasındaki uyumu geliştirdiğimizde, oyun kalitesini artırdığımızda ve savunma alanlarını iyileştirdiğimizde, ister ben antrenör olayım ister başka bir antrenör, bu grupta hiçbir şey değişmeyecek, çünkü onlar iyi oyuncular."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Kulüp için üzgünüm, çünkü harika bir takım kuruyorlar, ama belki de çok sayıda nedenden dolayı henüz hazır değiliz."



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz