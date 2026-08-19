Mısırlı milli yıldız Ömer Mermuş için rekabet beklenmedik bir şekilde alevlendi. Tottenham Hotspur, mevcut yaz transfer döneminde Manchester City forvetini kadrosuna katma yarışına güçlü bir şekilde dahil oldu; bu adım Premier Lig'in hücum haritasını değiştirebilir.

İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, Londra ekibini tamamen yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu iddialı planın amacı, Spurs'ün Premier Lig şampiyonluğu için kıyasıya rekabetin içine yeniden dönmesi.

"The Athletic" gazetesinin güvenilir İngiliz gazetecisi David Ornstein, De Zerbi'nin Manchester City ikilisini, yani Ömer Mermuş ve Brezilyalı Savinho'yu tek seferde kadrosuna katmayı resmen istediğini doğruladı.

İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano ise Tottenham yönetiminin yeni sezon için hücum hattındaki üçlüyü tamamen değiştirmeyi planladığını ortaya koydu. Buna göre Mermuş ve Savinho'nun yanı sıra Liverpool yıldızı Hollandalı Cody Gakpo'dan oluşan korkutucu bir üçlüye güvenilecek.

İngiliz gazeteci Gary Ward ise Manchester City'nin, güçlü alternatiflerle sözleşmesini kesinleştirmeden Mermuş ve Savinho'nun ayrılığına izin vermeyeceğini açıkladı. Mavi kulüp, Enzo Fernandez ve Fransız ekibi Lille'in genç Faslı oyuncusu Ayyub Buaddi'nin transferlerini tamamlamayı bekliyor.

Bu hamle, Ömer Mermuş'un geçen sezon Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City kadrosunda ilk 11'de kendine yer bulmakta yaşadığı büyük zorlukların gölgesinde geldi. Arsenal'e karşı oynanan Community Shield maçında da açıkça görüldüğü gibi, Erling Haaland'a asli forvet olarak sürekli güvenilmesi nedeniyle bu durumun devam edeceği anlaşılıyor.